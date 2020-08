Famosa actriz de La Rosa de Guadalupe causa impacto al operarse los labios

Una actriz del popular programa La Rosa de Guadalupe, se sometió a un tratamiento estético, el cual presumió a través de sus redes sociales, pero causó sentimientos encontrados, ya que a través de su cuenta de Tik Tok dejó ver paso a paso el procedimiento.

Se trata de Dayaceli Cervantes, reconocida por varios papeles en la exitosa serie de Televisa, quien recientemente acudió a inyectarse ácidos Hialuronico en los labios, a fin de que se vean más prominentes, pero el resultado aun no se nota tanto como a ella le gustaría.

El video causó criticas, pues fue su novio Brian Calderón quien documentó todo el procedimiento, y se le escucha decir que le faltan labios a su pareja, por lo que el doctor se encargará de eso.

“Le falta un poco de labio a Daya, así que el doctor Mauricio se va a encargar de eso (...) La gente ya quiere ver”, dijo.

El resultado de la actriz de La Rosa de Guadalupe

El video publicado por Dayaceli Cervantes recibió más de 72 mil “Me gusta” de fans quienes se quedaron el shock, pues aunque el resultado aun no se ve del todo, no dudan que vaya a quedar bonita, aunque muchos aseguran que no era necesario.

La Rosa de Guadalupe ha sido cuna de grandes actores y actrices que han pasado por los foros de esta serie, por ejemplo Alejandro Speitzer y Danna Paola, quienes también participaron de dicha producción.

De hecho el programa de Televisa cuenta con cientos de capítulos al aire, por ello no es sorpresa que sus actores de planta ya tengan una gran popularidad ¿Cuál es tu episodio favorito?, platícanos en los comentarios cual ha sido para ti uno de los momentos más icónicos de esta serie, que nos ha dejado impactantes escenas que se han convertido en memes.