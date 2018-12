Famosa actriz confiesa que es lesbiana con polémica foto| Picasa

Las extrañas publicaciones en sus redes sociales hicieron dudar a la mayoría de sus seguidores sobre sus verdaderas preferencias sexuales, sin embargo, esta actriz no hacía caso de lo que se decía sobre ella.

No obstante, fue toda una sorpresa que en estas fechas al fin lo confesara y destapara su verdad con una polémica foto donde contó la verdad sobre sus sentimientos, pues en la imagen destapó su romance lésbico.

Nos referimos a la famosa actriz venezolana Marianela González, recordada por su participación en melodramas como ‘Nadie me dirá cómo quererte’ o ‘Mi gorda bella’.

Marianela, de 40 años, escribió un mensaje especial a su novia y con esto pudo despejar las dudas que todos tenían:

"Hoy celebro cada vivencia, cada recuerdo, cada día y cada renacer. Celebro lo que fui, lo que hoy me convierte en lo que soy, lo que dejé de tener, lo que tengo y lo que vendrá. Celebro que nada me detiene, nada me frena, ni me encierra y llegaré donde quiera. Celebro cada persona que llegó a mi vida, las que se fueron y las que aún siguen a mi lado. Y hoy más que nunca te celebro a ti".

Con dicha publicación, la actriz Marianela González fue el escándalo de la noche, ya que aparece comiéndose a besos a su pareja, Amalia Andrade, de 32 años, quien compartió la misma imagen en su cuenta con la leyenda:

“Que cuando estemos juntas todo el mundo diga ‘¡Caramba, esas muchachas sí se quieren!'".

Marianela González y su pareja Amalia Andrade