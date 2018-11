Famosa actriz casi muere tras ser golpeada y asfixiada por su pareja (VÍDEO)

Uma matéria muito bacana que saiu essa semana na @folhadespaulo sobre minha carreira como atriz, meus novos projetos e um projeto social que participo na Amazônia . #atrizcristianemachado #folhadesaopaulo #actresslife #riodejaneiro #saopaulo #movie #vikmuniz #novelas #globo #recordtv #gmpassessoria

A post shared by CRISTIANE MACHADO �� (@cristianemachadooficial) on Nov 3, 2018 at 1:59pm PDT