Famosa actriz acusa a Televisa por acoso sexual 

Constantemente se habla sobre el ambiente que se vive dentro del medio del espectáculo y el perseverante acoso al que se ven sujetas las mujeres que quieren lograr el éxito profesional. En esta ocasión, una actriz alzó la voz por medio de su obra de teatro.

Se trata de Anabel Ferreira, quien aseguró que en varias ocasiones fue víctima de acoso sexual, razón por la cual su carrera se vio afectada, hasta el punto en que se derrumbó.

Todas estas confesiones surgieron en medio de una entrevista con el periodista Javier Poza; ahí Anabel Ferreira mencionó lo lamentable que es el pensamiento de la sociedad, pues la gente considera que si una mujer es bonita or consecuencia es tonta, zorra o ambas.

La actriz Anabel Ferreira reiteró que en su afán por convertirse en artista, el acoso de directores, productores e inclusive compañeros actores eran una constante.

“Afortunadamente tengo el carácter para decir no, cuando es no, pero se paga un precio y muy alto en muchas ocasiones y de eso nadie habla, porque está de moda victimizarse y no se trata de victimizarse sino de dejar claro el mensaje”.