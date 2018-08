Famosa actriz abandona la Televisión para convertirse en Monja

Una de las más guapas y aclamadas actrices de televisión decidió tomar los hábitos y convertirse en monja, muy a pesar de la hija que ya tiene. Y no solo es actriz, sino también conductora.

Se trata de Khia Peniche, hija de Arturo Peniche; quién recientemente regresó a las telenovelas y dio inicio a la filmación de 'Like', es ahí donde tomará los hábitos para ser monja, pues será el papel que ella interprete.

Cabe destacar que la famosa actriz destacó que hace dos años se convirtió en madre y desde entonces, Khia Peniche se alejó de las televisoras. Pero luego de esta gran oportunidad, retomará lo que más ama de su carrera.

La telenovela estará bajo la producción de Pedro Damián y de acuerdo a lo que el porta de Tv y Novelas informa, 'Like' se estrenará el próximo 3 de septiembre por “Las Estrellas” y consta de 160 capítulos de una hora, que serán divididos en dos temporadas. Se contará la historia de 13 adolescentes de distintas nacionalidades, guiados por su pasión por el arte y vivirán experiencias en el Life Institute of Knowledge and Evolution (LIKE).