Familias de víctimas de Astroworld rechazan pagos funerarios de Travis Scott

Entre las familias que rechazaron la oferta del rapero Travis Scott se encuentra la de Ezra Blount, de nueve años, el más joven de los 10 asistentes al concierto asesinados durante un aplastamiento en el festival de raperos en Texas.

Scott hizo la oferta la semana pasada, en medio de múltiples demandas por la tragedia.

Un abogado de la familia de John Hilgert, de 14 años, calificó el gesto de "degradante e inapropiado".

"De todas las cosas de las que trata este caso, esa es la que menos preocupa", dijo a Rolling Stone.

"Esta familia está decidida a hacer cambios y asegurarse de que esto nunca vuelva a suceder en un concierto".

La mitad de las familias de las víctimas del festival Astroworld han rechazado la oferta del rapero de pagar los gastos funerarios.

La oleada de público se produjo durante el titular de Scott establecido el viernes 5 de noviembre. En ese momento, había alrededor de 50,000 personas asistiendo al festival en el complejo NRG Park de Houston.

Diez de las víctimas ya han muerto. El mayor tenía 27 años.

Blount, que vivía en Dallas, murió nueve días después del concierto. Anteriormente había sido puesto en coma inducido médicamente debido a la gravedad de sus lesiones.

Travis Scott busca ‘disminuir la protesta pública'

El abogado de Travis Scott, Daniel Petrocelli, escribió a la familia del niño de nueve años el día después de su funeral, el 23 de noviembre, ofreciendo pagar el servicio.

"Travis está devastado por la tragedia que ocurrió en el Astroworld Festival y lamenta las familias cuyos seres queridos murieron o resultaron heridos", decía la carta.

"Travis está comprometido a hacer su parte para ayudar a las familias que han sufrido y comenzar el largo proceso de curación en la comunidad de Houston. Con ese fin, a Travis le gustaría pagar los gastos del funeral del hijo del Sr. Blount".

La familia rechazó inmediatamente la oferta, dijo su abogado Bob Hilliard.

"No tengo ninguna duda de que el señor Scott siente remordimientos", escribió en una carta al representante del músico. "Su viaje por delante será doloroso. Debe enfrentar y, con suerte, ver que tiene parte de la responsabilidad de esta tragedia".

Otras familias han retratado la oferta del rapero como un intento de reparar su imagen pública.

Philip Corboy, el abogado de las familias de los amigos Jacob Jurinek y Franco Patino de 21 años, dijo que el enfoque del rapero a través de los equipos legales había dejado la impresión "de que todo lo que estaba tratando de hacer era... disminuir la protesta pública".

"Si está tratando de convencer a las familias de que es sincero y se preocupa por ellas y se da cuenta de que los funerales pueden ser costosos, lo que hizo el equipo de Scott no es la manera de hacerlo", agregó Corboy.

"No recibes un papel por correo de un abogado de Beverly Hills que dice que representa a Travis Scott. Estas familias están crudas en este momento; eso carece de un toque personal".

Tony Buzbee, en representación de la familia de Axel Acosta, de 21 años, también cuestionó los motivos de Scott para elegir hacer el anuncio a través de "un comunicado de prensa para que todos lo vean".

"Dice que siente lástima por ellos, pero se apresura a decir que no fue su culpa. No es diferente de cualquier acusado que señale con el dedo a otra persona. No quieren los gastos del funeral de él. Lo que sea que obtengamos de él, somos pasará por el sistema judicial ".

Scott, uno de los nombres más importantes de la música rap, lanzó Astroworld con los promotores de conciertos Live Nation en 2018.

El hombre de 30 años ha pedido a las víctimas que se acerquen a él, diciendo que "desea desesperadamente compartir sus condolencias y brindar ayuda", según un comunicado.

También declaró en un video de Instagram que no estaba al tanto de lo mal que se había vuelto la situación durante su set.

"Cada vez que podía distinguir algo de lo que estaba pasando, simplemente detuve el programa y les ayudé a conseguir la ayuda que necesitaban", dijo. "Nunca pude imaginar la gravedad de la situación".

Por otra parte, la rapera Megan Thee Stallion canceló una fecha de gira en Houston este viernes, como muestra de respeto a las víctimas del festival Astroworld de Travis Scott.

La nativa de Houston actuó en una edición anterior del festival de Scott en 2019.

"Houston todavía se está recuperando y es importante que se le dé a nuestra comunidad el tiempo adecuado para llorar", dijo en un comunicado el miércoles.

"Mi corazón está con todas las familias que están sufriendo durante este momento difícil", agregó.

Mientras tanto, los organizadores de seguridad de eventos en 15 países, incluidos el Reino Unido y EE. UU., han creado un nuevo organismo para desarrollar y promover estándares de seguridad unificados en todo el mundo.

La Global Crowd Management Alliance, que se lanzó el martes, se creó inicialmente en respuesta a la pandemia. En un comunicado, su vicepresidente Steve Adelman dijo que los incidentes recientes han demostrado que "la gestión de multitudes sigue siendo un tema esencial para todos".

