Familias Frente al Fuego: Ines Gomez Mont sufre DRAMÁTICO accidente

Familias Frente al Fuego se ha llenado de Drama, sazón, y tragedias durante las últimas semanas, y es que Televisa había anunciado que todo en el programa se iba a intensificar, con el objetivo de subir el rating del programa, que compite contra Masterchef México: La Revancha.

En ese sentido, los programas se han hecho más fuertes, con quemaduras, incendios, y hasta paramédicos en el set, que ayudaron a los concursantes a reponerse de diversos accidentes que han sufrido en la cocina, además de ver las lamentables y tristes eliminatorias en el programa.

Sin embargo, este fin de semana fue algo más intenso, pues quien tuvo el accidente fue Inés Gómez Mont, y así lo dejó ver en sus redes sociales, antes que inicie el programa, pues la conductora compartió un video del suceso.

Familias Frente al Fuego: Ines Gomez Mont sufre DRAMÁTICO accidente

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

En el video se ve a Inés Gómez Mont entrando al escenario de Familias Frente Al Fuego, pero al ingresar se tropieza con un escalón, lo que hace que resbale, provocando la sorpresa del jurado, quienes se preocuparon por la conductora.

Segundos después del accidente, se acercaron dos personas de la producción a ayudad a Inés Gómez Mont a levantarse del suelo, sin embargo, ella los detuvo ya que la situación no fue tan grave y se pudo levantar sola.

“¡Siempre les he dicho “si se caen, levántense!!!” y yo varias veces lo he puesto en práctica. Jajajaja Quieren saber el desenlace de este momento, no se pierdan Familias Frente Al Fuego “, publicó la conductora en su Instagram.

Aseguró que, después de que todos se aseguraron que se encontraba en perfecto estado, fue la burla de todos en el programa, y que hasta memes hicieron de su caída.

Te puede interesar: Familias Frente Al Fuego: ¿Desesperados? hasta paramédicos hubo tras accidente

Si algo bueno tiene Familias Frente al Fuego es a Inés Gómez Mont como conductora, pues es quien da buen humor al programa, además de ser bellísima y engalanar la noche del domingo.