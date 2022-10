Familiares y amigos recuerdan a Octavio Ocaña a un año de su muerte

Se cumple un año de la muerte de Octavio Ocaña

Este 29 de octubre se cumple un año de la muerte de Octavio Ocaña, quién perdió la vida en una persecución policíaca, por lo que sus seres queridos no dejaron pasar la fecha y lo recordaron con emotivos mensajes.

A un año de su trágica partida, sus hermosas, ex prometidas, personajes de la farándula y sus fanáticos pidieron justicia y recordaron al actor con gran amor.

Recuerdan a Octavio Ocaña a un año de su muerte

La primera en pronunciarse ante el aniversario luctuoso de Octavio Ocaña, fue su hermana Bertha Ocaña, quién ha luchado para que la muerte del actor no quedé impune y manifestó el gran dolor que le dejó su partida.

“Aún no puedo olvidar esa noche del 29 de octubre del 2021 cuando me dijeron que estabas muerto y que yo tenía que ir a reconocerte en ese momento me perdí y tú mejor que nadie sabes lo que me ha costado volverme a encontrar, me duele el alma y es un dolor que no le deseo a nadie” escribió.

Por su parte, quién al momento de su muerte era su prometida, le dedicó un conmovedor mensaje, donde manifestó lo mucho que el actor le hace falta:

“Quisiera decirte que todo esta bien, pero no es así, aunque este año si he ido aprendiendo a vivir sin tu presencia, porque vivir sin ti sería imposible ... siempre estas en mis pensamientos”.

El actor Eduardo España, quién compartió foro con Octavio Ocaña en la serie “Vecinos” relató el duro momento que enfrentó cuando le avisaron de su muerte:

“Hace un año sonó el teléfono varias veces en la madrugada, no entendía qué estaba pasando; de pronto, a través de un mensaje, nos enteramos de que inexplicablemente mataron a aquel chiquillo con el que compartimos momentos maravillosos” recordemos que Octavio Ocaña fue parte de la serie de comedia desde su infancia.

¿Dónde murió Octavio Ocaña?

¿Qué pasó con Octavio Ocaña?

El actor Octavio Ocaña perdió la vida el 29 de octubre del 2021, mientras conducía con dos amigos, sobre la autopista Chamapa, Lechería en el Estado de México.

Octavio Ocaña perdió el control de su automóvil a causa de un disparó, mientras enfrentaba una persecución policiaca.

A un año de la muerte de Octavio Ocaña, la familia del actor continúa buscando justicia y hasta el momento ha sido un elemento de la policía el que ha sido detenido.

