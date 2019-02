Familiares de Yalitza Aparicio se sienten acosados por los medios

Yalitza Aparicio está en boca de todos, y es que desde su nominación al Óscar como Mejor Actriz, la mexicana elevó su fama, siendo de uno de los temas más relevante del momento.

Luego de su aparición en la multipremiada cinta ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio ha despertado el interés de diversos medio de comunicación, quienes incluso acuden con frecuencia al hogar de Yalitza Aparicio en busca de más detalles de su vida.

Por ello, la actriz mexicana confesó que su familia le pidió que les avisara a los medios que los dejaran tranquilos, ya que no hablarán más con ellos, pues se sienten acosados.

Fue durante una entrevista para Ventaneando que Yalitza Aparicio comentó que el durante todo el proceso que ha vivido con la cinta mexicana le ha sido difícil lidiar con el asedio de los medio comunicativos.

“Ha sido difícil porque yo no conozco este medio. En ocasiones me ha tocado que se vienen encima de mí y yo salgo corriendo, porque como toda persona te da miedo de que te vayan a aplastar... Trato de investigar de ir conociendo, porque insisto soy nueva", expresó Yalitza Aparicio.

La actriz declaró que incluso su familia le ha dicho que ya no quieren dar más entrevistas.

Quizás te pueda interesar: Hallan muerto al sobrino del cantante Joan Sebastian (Conoce los detalles)

“Hasta mi familia me dice: 'sabes qué, no queremos dar entrevistas', y yo (les pregunto) ¿por qué?, 'porque lo que decimos nosotros no lo pasan, porque ellos (medios) no pasan que vienen (a Tlaxiaco) y nos acosan y nos insisten y no lo pasan, todo lo editan”, dijo la protagonista de ‘Roma’.