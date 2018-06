Familiares de Christian Bach, así respondieron ante rumores sobre la salud de la actriz

Mucho se ha rumorado acerca del estado de salud de la actriz Christian Bach ya que desde hace un tiempo Christian ha permanecido ausente de los escenarios y de la pantalla chica cerca de 4 años por un supuesto "problema de salud", por lo que su familia habló al respecto para aclarar los rumores.



Ante las especulaciones Humberto Zurita, esposo de la actriz y su hijo Sebastián han puesto fin a los rumores y explican los motivos por los cuales Christian Bach se encuentra alejada.



"Muy bien esta en Los Ángeles, Sé que todo el mundo me pregunta por ella, pero de salud está bien, porque siempre me preguntan eso, si va a volver a trabajar, la verdad no sé, no tengo la menor idea. Según ella está en un retiro (...)", expresó Sebastián para Despierta América.

Después Humberto Zurita, esposo de la actriz argentina aseguró durante una entrevista que concedió para el programa televisivo La Cuchara, que ella se encuentra muy bien y se alejó de los escenarios porque simplemente quiere dejar de trabajar por el momento.



“Cuando se enferme se los avisamos”, dijo en tono de broma el también actor, ante los cuestionamientos.

Sebastián Zurita habla del estado de salud de su madre.

Las declaraciones se dieron en el evento de una marca de la que son imagen Humberto y sus hijos: Sebastián y Emiliano. Por su parte, uno de los hijos de la actriz volvió a hablar al respecto y comentó que su mamá por ahora quiere vivir de los logros y proyectos de su hermano y de él.



“Sé que no la han visto mucho en las cámaras pero es más bien una cuestión de ella, hoy dice que prefiere vivir de nuestros logros", aseguró el joven actor.



De acuerdo con Humberto y Sebastián, Christian se encuentra descansando en su casa de Los Ángeles.