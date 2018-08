Familia golpeaba a Juan Gabriel para 'quitarle lo homosexual'

A razón del segundo aniversario luctuoso de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido por su nombre artístico, Juan Gabriel, un programa de espectáculos de la televisión mexicana, contactó a una amiga del intérprete.

Se trata de Rosenda Puentes, quien conociera a el ‘Divo de Juárez’ en 1969, cuando estuvo preso en la cárcel de Lecumberri.

En exclusiva para el programa, Rosenda confesó que el cantautor tuvo una vida llena de abusos por parte de sus hermanos, debido a que se avergonzaban de su homosexualidad, a tal grado de que lo golpeaban, pensando que de esa forma se reformaría.

Cuando Juan Gabriel ya era famoso, Rosenda fue testigo de que el Divo de Juárez se escondía de su familia, pues únicamente lo buscaban para pedirle dinero, situación que a Juanga le dolía mucho.

"Con lágrimas en los ojos, porque era muy sensible, me decía: ‘Rosenda, ¿cómo voy a querer a alguien que, cuando yo era un gay pobre, se avergonzaban de mí, me pegaban, no querían saber nada de mí? Pero ahora que soy un gay rico, ¿ahora sí les importo? ¿Ahora sí vienen a verme, ahora sí aceptan que soy homosexual?’”, relató la entrevistada.