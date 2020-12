Familia de William Levy crece, tiene nuevo integrante

El actor William Levy ha pasado Una navidad bastante triste debido a que no pudo ver a su familia, pero eso no significa que los regalos no hayan llegado a su hogar, y su pareja Elizabeth Gutiérrez dio a conocer que su familia crece siendo sus hijos los más felices.

Y es que como te mencionamos previamente en La Verdad Noticias el actor tuvo que quedarse del país es del que se encuentra grabando una telenovela, por lo que tuvo que pasar la Nochebuena en Soledad.

Pero su esposa a través de su cuenta de Instagram oficial, compartió un video de la reacción de sus hijos al ver el regalo que les tenía preparados y a través del cual el actor pudo ver la felicidad de sus pequeños.

Y es que los hijos del actor recibieron un cachorrito de mascota, por lo que ahora hay un nuevo integrante en su familia aunque aún no sabemos cuál es el nombre de este pequeño, Pero eso sí lo que hemos podido ver en las imágenes, todos están llenando lo de amor y cariño.

"El mejor regalo que puedo recibir es ver la sonrisa de mis hijos... Haría lo que fuera por verlos felices... ¡Amo a mis niños! P.D. Ella no tenía idea de que recibiría un cachorrito".

William Levy concentrado en su proyecto

El actor se encuentra actualmente rodando el remake de “Café con aroma de mujer”, una novela colombiana, la cual tuvo su primera versión hace casi 30 años con Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker.

El actor se ha mostrado muy feliz de poder realizar este remake, pues asegura que la historia es un gran referente de la televisión en todo el mundo.

