Familia de Vicente Fernández habría mentido sobre la fecha de su muerte

El amigo y compadre de Vicente Fernández, Gustavo Alvite Martín, quien además es un conocido locutor, aseguró que la familia de Chente mintió sobre la fecha de su muerte solo para hacerlo más “sensacionalista”.

Tal como hemos revelado en La Verdad Noticias, el mundo despertó con la noticia de la muerte de Vicente el pasado domingo 12 de diciembre, día en que se conmemora a la Virgen de Guadalupe en México. Aquel día su familia anunció que el cantante había muerto poco después de las 6:00 de la mañana.

Sin embargo ahora el locutor, y gran amigo de Chente, ha revelado que el cantante en realidad murió un día antes, es decir el 11 de diciembre. Fue a través de su cuenta de Facebook, en un publicación titulada “Nada menos que un hombre” que el locutor se despidió de su amigo y habló de la fecha de su muerte.

Aseguró que la familia mintió por “teatralidad”

Alvite Martín se refirió a la noche del domingo 12 como fecha “oficial” del fallecimiento de su amigo pero aseguró que no fue ese el verdadero día en que Chente murió.

“La teatralidad y sensacionalismo con que la familia maneja la situación, al grado de mentir en la fecha para ‘que impacte más’, me ‘pega’ en el ánimo. Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece. Pero hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno”.

El locutor reveló que el Charro de Huentitán le confesó tiempo atrás que ya no saldría al escenario porque “le daba pena”, pues aseguraba que su imagen, su voz y el respeto al público “eran los tres puntos que soportaron su integridad física”.

Luego de mencionar que el cantante no falleció el 12 de diciembre y criticar a la familia de Chente por hacer de su muerte un espectáculo mediático, el locutor contó que “sus profundas emociones” agravaron los padecimientos de Vicente, quién solo quería pasar sus últimos días con su familia.

¿Cuándo murió Vicente Fernández?

El cantante murió el 12 de diciembre

La fecha oficial de la muerte de Vicente Fernández es el 12 de diciembre. Su familia lanzó un comunicado aquel día revelando que el cantante había fallecido a las 6:15 de la mañana, pero ahora el locutor Gustavo Alvite Martín asegura que el cantante en realidad murió el 11 de diciembre.

