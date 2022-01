Familia de Octavio Ocaña recibe el 2022 con desgarrador mensaje

Ante la llegada del 2022, la familia de Octavio Ocaña tuvo una triste celebración para recibir al Año Nuevo, pues desde el pasado 29 de octubre, el joven de 22 años de edad perdió la vida de manera trágica en calles del Estado de México y en medio de las fiestas decembrinas, su padre sigue exigiendo justicia.

Se dieron un descanso de la intensa investigación que han llevado a cabo para aclarar las circunstancias de la muerte de ‘Benito Rivers’; Nerea Godínez, prometida del actor, se reunió con ellos para recibir al 2022.

Tras la tragedia, la familia Pérez Ocaña cumplió la última voluntad del fallecido actor, y las imágenes se viralizaron en todo internet, pues él quería seguir apoyando los proyectos de sus amigos.

Desde las redes sociales, la familia del actor se tomó el tiempo de escribirle estremecedores mensajes que narraban lo difícil que sería iniciar un nuevo año sin él, específicamente para su madre y su novia.

“Recibir el año sin ti es tan cruel y duele en el alma amor mío. Hijo mío, te amaré y amo por siempre mi rey D.E.P. rey de mi vida. No me alcanzará la vida para dejar de llorarte”.

Por su parte, en la cuenta de Instagram de Nerea también se puede leer una dedicatoria para el actor, pues recordó que el próximo 10 de enero se iban a casar, lo que la hace extrañarlo aún más.

“Me tengo que ir papi pero prometo venir a verte seguido, prométeme que no me vas a soltar nunca, al menos no por ahora porque siento que no puedo más”.