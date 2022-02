Familia de Nodal podría demandar a Belinda por abuso de confianza y robo

La ruptura de la pareja se ha visto envuelta en una serie de fuertes escándalos.

El día de hoy se dio a conocer que la familia de Christian Nodal está considerando demandar a Belinda por presunto abuso de confianza y robo. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que aseguran que los familiares del joven cantante tienen pruebas suficientes para demostrar que ella es culpable de estos delitos.

Durante la emisión del programa Chisme No Like, los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain exhibieron los mensajes que compartió la influencer @la_teletuby en su cuenta de Instagram, en los cuales se asegura que la actriz y cantante le robó grandes cantidades de dinero a su hoy ex prometido.

Aseguran que la familia tiene pruebas suficientes para demostrar que ella fue infiel.

“Belinda fue la que engañó a Nodal, y no solo eso, durante meses estuvo robándole dinero, tipo operación hormiga pero fue descubierta y encarada por toda la familia de Nodal… La mamá de Nodal quiere demandarla por abuso de confianza y robo, tienen todas las pruebas”, escribió @la_teletuby en Instagram, declaraciones que fueron retomadas por Chisme No Like.

Las sospechas comenzaron desde octubre pasado, mes en el que supuestamente descubrieron que la intérprete de ‘Boba Niña Nice’ había comenzado a realizar transacciones extrañas a una cuenta en el extrajero, mismas que iniciaron en abril del 2021 y que terminaron en diciembre de ese mismo año al caer en una trampa de la familia.

La acusan de ser infiel

Otro punto a destacar es que se ha señalado a la actriz y cantante de serle infiel a su hoy ex prometido con una de sus ex parejas, a quien también le pedía dinero por medio de mensajes, mismos que fueron descubiertos por la familia de Nodal a principios de enero pasado.

Pese a que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, dichas revelaciones han causado escándalo en redes sociales. Cabe destacar que esta no es la primera vez que ella es acusada de sacarle dinero a los hombres e incluso se dice que tiene un 'modus operandi'.

¿Por qué terminaron Cristian Nodal y Belinda?

El cantante anunció el fin de su relación por medio de un comunicado en Instagram.

La Verdad Noticias te dio a conocer el fin de semana pasado que Christian Nodal confirmó el fin de su romance y compromiso con Belinda a través de un comunicado en redes sociales, lo cual tomó por sorpresa a muchos de sus fanáticos. Pese a que se desconocen los motivos que los orillaron a tomar dicha decisión, rumores aseguran que hubo infidelidades y excesos.

