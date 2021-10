Familia de Christian Nodal acusa a Belinda de derrochar el dinero del cantante

Belinda y el intérprete de ‘Botella tras botella’ se han consolidado como una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo, pero quienes parecen no estar de acuerdo es la familia de familia de Christian Nodal, quienes en esta ocasión señalaron a la cantante por sus gastos excesivos.

Y es que desde el momento en el que los Nodeli, como son conocidos, hicieron pública su relación se han visto envueltos en medio de rumores, críticas y han recibido todo tipo de reacciones en redes sociales.

Pese a que en días reciente Jaime González y Cristy Nodal, padres del intérprete de ‘No te contaron mal’ manifestaron estar de acuerdo de la relación de su hijo con ‘Beli’, tal parece que la familia no está del todo contenta con la actitud de la cantante, al menos así se dio a conocer el programa Chisme No Like.

Familia de Christian Nodal reprueba gastos de Belinda

Los papás del intérprete dijeron estar de acuerdo de la relación de su hijo con la cantante.

De acuerdo a dicho medio, la familia del intérprete de 22 años se encuentra preocupada por los gastos de su famosa nuera, ya que supuestamente ésta ha estado usando el jet privado Nodal, sin importarle el costo que esto conlleva.

Según cita el programa transmitido a través de YouTube, el costo por usar el avión privado es de aproximadamente 17 mil dólares, lo que en pesos mexicanos serían cerca de 342,976 pesos. Sumado a que supuestamente, la intérprete de ‘Sapito’ ha estado usando este medio de transporte para evitar retrasos en sus traslados.

Y es que según rumores, por este motivo se dice que la famosa ha tenido que marcar su distanciamiento con su futura familia política, pues aseguran que la también modelo y actriz suele ser un poco exigente con los lujos, ¿será este el motivo por el que Nodal no se ha casado con ‘La Beli’?

¿Cuál es la canción de Belinda y Nodal?

Los Nodeli además de ser la pareja favorita del espectáculos, también son grandes artistas y pese a que sus géneros musicales no son tan compatibles, los intérpretes fusionaron sus voces para crear la canción ‘Por el resto de tu vida’, en donde relatan un poco sobre su relación.

Como dimos a conocer anteriormente en La Verdad Noticias, Belinda ha incursionado en la dirección audiovisual como productora en el video de Nodal, pues la pareja ha demostrado que se apoyan en todo. ¿Consideras que la familia de Christian Nodal podría afectar la relación de los cantantes? Déjanos tus comentarios.

