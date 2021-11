Familia de Carmen Salinas reacciona a polémica declaración de Azela Robinson

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Carmen Plascencia, conocida en el mundo del espectáculo mexicano por ser la nieta de Carmen Salinas, reaccionó a las polémicas declaraciones que Azela Robinson hizo sobre el estado de salud de su abuela hace unos días, pues asegura que lo mejor para ella sería dejarla descansar en paz.

De manera tajante, la familiar de la actriz dejó en claro que no se enganchan con los comentarios que se realizan ni de lo que se opina en las redes sociales al respecto de esta tragedia familiar. Asimismo, señaló que toma dichas declaraciones como buenos deseos para su abuela.

“Nosotros no nos enganchamos con lo que se dice en redes sociales. La gente desea y entiendo las palabras de la maestra, son los buenos deseos hacia mi abuelita”, respondió la nieta de Carmen Salinas, quien actualmente se encuentra estable pero en constante riesgo.

¿Qué dijo Azela Robinson?

La actriz mexicana causó controversia al decir que lo mejor sería que "es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá".

La Verdad Noticias te informó hace unos días que la actriz habló sobre el estado de salud de Carmelita Salinas en una entrevista para el programa Hoy de Televisa. De acuerdo a sus declaraciones, ella debería irse en paz para poder reunirse con sus seres queridos fallecidos.

“Quiero que se vaya en paz, feliz, tranquila a reunirse con sus amados, con la gente que tanto la amó y la cuidó… Ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa. A la prensa a la que tanto ha amado, a la que tanto ha apapachado, entonces si ella no puede tener eso es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá”, declaró Azela Robinson.

Pese a que sus declaraciones no fueron hechas con mala intención, el público televidente lanzó duras críticas en contra de la actriz, pues consideran que no debió hablar de ese tema y menos de esa manera “ poco empática” por respeto a ella y a su familia, quien en estos momentos atraviesa por tan difícil situación.

¿Cómo se encuentra el estado de salud de Carmen Salinas?

La veterana actriz se encuentra en estado de coma desde el pasado 11 de noviembre.

El pasado jueves 11 de noviembre te dimos a conocer que Carmen Salinas había sido hospitalizada de emergencia en un recinto médico ubicado en la Colonia Roma de la CDMX. De acuerdo a información que circula en Internet, la actriz sufrió una hemorragia en el tallo cerebral, misma que la ha puesto en un estado de coma.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales