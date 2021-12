Familia de Carmen Salinas: "Teníamos esperanza, abría los ojos"

A pesar de que mostraba señales de recuperación, falleció la noche del jueves

Durante las últimas horas del pasado jueves, se dio a conocer por parte de la familia de la actriz Carmen Salinas que lamentablemente habría perdido la vida después de la hemorragia cerebral que sufrió semanas antes y que la mantenía en estado de coma.

Fue María Eugenia Plasencia, hija de "Carmelita" quién dió las primeras declaraciones de su muerte al noticiero de televisión "Foro Tv", en donde afirmó que toda la familia y amigos tenían esperanza de su recuperación.

En este contexto, recordemos que el pasado 30 de noviembre te informamos en La Verdad Noticias que Salinas sería sometida a pruebas auditivas y comenzaba a dejar el respirador artificial, sin embargo y para tristeza del público mexicano, la también productora no supero está batalla.

"Abría los ojos": Maru Plascencia

Como te informamos al inicio de la nota, fue en la noche del pasado jueves que María Eugenia, mejor conocida como Maru Plascencia a nombre de la familia de Carmen ofreció las primeras declaraciones y posteriormente compartirían la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter, explicando con mucho dolor que tenían fe de que se recuperaría su madre.

"Teníamos muchas esperanzas porque abría los ojos, se le dilató la pupila, tenía reflejos, decíamos que mi mamá iba a salir adelante, le pedí a la Virgen de Guadalupe que me la despertara", confesó.

Posteriormente, detalló que fue su sobrina Carmen quién la alertaría de que algo no estaba bien, "Sorprendió la muerte antes de las 11, fui a verla por que me llamó mi sobrina, que fuera a verla por que le había bajado la presión, fui a verla y se veía muy mal. Le empecé a decir que no se preocupara que íbamos a estar bien, que sí quería descansar que lo hiciera, que no se preocupara por nosotros, que se fuera con mi tío Chatito y mi hermanito Pedrito, nos salimos y estabamos por irnos y nos dieron la mala noticia", finalizó.

¿Cómo se llamaba el hijo de Carmen Salinas?

Pedro Plascencia, fue el hijo de Carmen Salinas, fue un gran músico que participó en diversas producciones en la televisión y teatro mexicano.

Pedro perdió la vida en 1994 luego de padecer cáncer; en alguna entrevista con el programa "Hoy" sería precisamente la productora de "Aventurera" que recordaría el horrible momento que sufrió al perder a su hijo, a quién constantemente recordaba y mencionaba.

De hecho, quiénes eran cercanos a la actriz llegaron a mencionar que toda su vida cargó con ese sufrimiento de perder a "Pedrito" como le llamaba Carmen, precisamente el actor César Évora, amigo de Carmelita reveló hace tiempo cómo sufrió Salinas por la muerte de su hijo.

