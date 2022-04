Familia Aguilar responde a las declaraciones del novio de Ángela Aguilar

La familia de la cantante reaccionó ante la filtración de las fotos íntimas.

Luego que el compositor Gussy Lau confirmó que mantiene una relación con Ángela Aguilar, la cantante se pronunció al respecto, pero fue hasta recientemente que la familia Aguilar emitió su postura ante la filtración de las polémicas fotos de los artistas.

La intérprete de ‘En Realidad’ se encuentra en medio de gran controversia debido a que su supuesto novio es 14 años mayor que ella, hecho que tomó por sorpresa a los millones de fans de la joven cantante.

Tras la filtración de las comprometedoras fotos de Ángela, la artista mexicana compartió un breve video en sus redes sociales por donde dijo sentirse “violentada” y reveló que procederá en contra de la persona que exhibió dichas instantáneas.

¿Cómo reaccionó la familia Aguilar ante la polémica?

Gussy rompió el silencio y confirmó su relación con la hija de Pepe Aguilar, incluso aseguró que la familia de la cantante estaba de acuerdo con el romance. “Empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, Aneliz también”, dijo.

Sin embargo, de acuerdo a los conductores del programa Chisme No Like, tras la polémica la familia de la intérprete de ‘Ahí donde me ven’ cambió su postura ante la relación de la joven con el compositor.

“Puedo confirmar que la familia Aguilar no vieron bien ese en vivo que hiciste”, señaló la conductora Elisa Beristain quien compartió dicha información.

Incluso, aseguró que no daría más detalles por el momento pero les pidieron hacer las cosas bien por el cariño que el público le tiene a la dinastía Aguilar. “Vamos a dejarlo ahí, pero estamos trabajando y sabemos y mucho”, agregó.

¿Cuántos años tiene Ángela Aguilar?

La cantante tiene 18 años de edad.

La cantante mexicana Ángela Aguilar nació el 8 de octubre de 2003 por lo que actualmente tiene 18 años de edad. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, recientemente la hija de Pepe Aguilar se vio envuelta en gran polémica luego que se filtraran unas comprometedoras fotografías de la cantante con su novio Gussy Lau.

