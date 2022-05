Falleció el actor de la serie Friends, Mike Hagerty conocido como “Mr. Treeger”

El reconocido actor también participó en otras famosas series/Foto: Ciudad Magazine

La serie Friends se ha quedado sin otra de sus estrellas, ya que el actor Mike Hagerty, quien dió vida al personaje de “Mr. Treeger”, el portero del edificio en el programa, falleció durante el pasado jueves 5 de mayo a sus 67 años de edad.

“Estamos devastados de que haya fallecido. Mike fue adorado por todo el elenco y el equipo de Somebody Somewhere. Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia”, declaró la actriz Bridgett Everett con quien actualmente Hagerty compartía créditos en la serie de HBO Max, Somebody Somewhere.

Como te informamos en La Verdad Noticias, durante octubre de 2021, el actor de Friends, James Michael Tyler que interpretó el papel de Ghunter, también falleció tras una dura batalla contra el cáncer. Por lo que la muerte de “Mr. Treeger”, es otra pérdida terrible.

Además de Friends, ¿En qué otros proyectos trabajó Mike Hagerty?

El actor tuvo diversas apariciones en programas exitosos/Foto: Fox 8

El también comediante estadounidense nunca dejó de trabajar, por lo que su partida ha conmocionado a Hollywood, la serie Somebody Somewhere fue su último trabajo actoral, aunque a lo largo de su trayectoria, actuó en decenas de series y películas.

El actor cuyo nombre real era Michael Gerard Hagert, originario de Chicago, Illinois, participó en proyectos como Cheers, Seinfeld, The Wonder Years, ER, Glee, entre muchos otros.

Siempre se caracterizó por interpretar a personajes que eran trabajadores, además de que constantemente usaba su bigote y tenía un fuerte acento de Chicago. Pero los fans de Friends aún lo recuerdan por la exitosa serie.

Aún se desconoce la causa de muerte del actor Mike Hagerty

Por ahora, no se ha revelado cuál fue la causa de muerte del actor, y tampoco se sabe si sufría alguna enfermedad. Solamente se informó que falleció en Los Angeles. Cabe destacar que las redes sociales oficiales de Friends, dedicaron un emotivo mensaje a Mike Hagerty:

“La familia Friends está de luto por la pérdida de Mike Hagerty, nuestro Mr. Treeger. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, colegas y fans”, escribieron, acompañado de una de las escenas en las que Mr. Treeger baila vals junto a Joey.

