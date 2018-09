Fallece importante actor y las redes sociales colapsan por la noticia

Buen viaje al cielo, mi orgullo más grande, mi ejemplo de vida. Te amo. De ti aprendí a ser un hombre honesto, bueno y siempre serás mi razón de hacer todo. Gracias papá, te amo con toda mi alma. Gracias por la familia que me diste y por amarme como me has amado siempre. Ya estás con mi pompona cuidándome desde el cielo. Los amo papá!

