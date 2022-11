Fallece el primer actor Héctor Bonilla a causa del cáncer

Este 25 de noviembre, se informó sobre la muerte del actor mexicano Héctor Bonilla, quién se desligó de este mundo a la edad de 83 años, a causa del terrible cáncer que padecía desde hace algún tiempo.

Los hechos se dieron a conocer a través de una publicación difundida en Instagram, en donde el hijo del primer actor, informó que luego de cuatro años de lucha contra el cáncer, Héctor, falleció esta tarde en su casa, sin dolor y rodeado de un círculo íntimo que lo llenó de amor en los últimos minutos.

Aunado al emotivo mensaje, los familiares de Bonilla, hicieron públicas unas palabras que el mismo artista dejó en vida para que sean colocadas en su tumba, las cuales dicen lo siguiente:

“Se acabó la función, no estén chingando, el que me vio me vio. No queda nada”.