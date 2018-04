Fallece el DJ Avicii a los 28 años, y sus fans están devastados

Fallece Avicii a los 28 años, uno de los DJ´s más exitosos del mundo

El DJ y productor de música sueco Tim Bergling, reconocido como DJ Avicii murió a los 28 años de edad, este viernes en Omán, según informó su representante sin dar detalles de cuales fueron las causas de su fallecimiento.

En la declaración del manager comentó lo siguiente:

"Con profunda pena anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii"

"Fue encontrado muerto en Muscat, Omán, este viernes por la tarde. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones".

Tras darse a conocer la noticia en la última publicación de Instagram del artista de 28 años, que fue realizada el pasado 4 de abril, los mensajes de sorpresa y desolación parecen no tener fin, así como las muestras de cariño y tristeza por parte de sus seguidores no se han hecho esperar.

It’s always sunny in California Una publicación compartida de Avicii (@avicii) el 4 Abr, 2018 a las 12:55 PDT



“Tus canciones me hicieron feliz como nada y nadie más. Gracias por darme una razón para sonreír. Descansa en paz”, “Descansa en paz, sigue brillando como siempre a donde vayas ️” o “por favor díganme que no es verdad... solo que no sé qué decir ... Descansa en paz, cariño”, son algunas de las expresiones que se pueden leer en la instantánea donde aparece el músico caminado y al fondo se observa un piano.

Cabe mencionar, que Tim fue uno de los DJ`s más famosos del mundo por sus grandes logros dentro de la música electrónica, destacando con éxitos como Wake me up, Hey Brother, Addicted to You o Levels. Comenzó su carrera musical en el año 2007, pero dio el salto a nivel internacional en 2011, cuando compartió una producción con David Guetta. Sunshine fue incluida en el álbum Nothing but the Beat, álbum del DJ francés.

Ocupó el puesto 28 en la lista de los 100 mejores Djs realizada en el 2017 por la encuesta anual de DjMag. Además, tiene dos nominaciones a los Grammy: una por Levels (2013) y otra por Sunshine (2012), ambas en las categorías Mejor Grabación Dance. También tiene un American Music Awards (Artista favorito de música electrónica en 2013) y un premios Billboard (Por Wake me up como Mejor Canción Dance/Electrónica en 2014)

Según la revista Variety, durante varios años había sufrido problemas médicos, como una pancreatitis aguda, originados en parte a un consumo excesivo de alcohol. En 2014 le extrajeron la vesícula biliar y el apéndice.

Por lo que en el 2016, Avicii anunció a través de su página web que abandonaba su carrera en la actuación y en la música , al menos temporalmente, para explorar otros campos y tener más tiempo para su vida privada, especialmente después de haber tenido varios problemas de salud.

Avicii había luchado con la adicción en el pasado. Fue hospitalizado dos veces por problemas relacionados con el alcohol.