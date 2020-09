Fallece Toots Hibbert, legendario cantante de reggae líder de The Maytals/Foto: Daily Mail

Toots Hibbert, un influyente y veterano cantante de ska y reggae jamaicano y fundador de la banda The Maytals, ha muerto. Tenía 77 años. La causa de la muerte aún no está clara, aunque recientemente le habían hecho una prueba de Covid-19.

Una declaración de su familia publicada el 11 de septiembre dice: "Es con el mayor de los corazones anunciar que Frederick Nathaniel ‘Toots Hibbert’ falleció pacíficamente esta noche, rodeado de su familia en el Hospital Universitario de West Indies en Kingston, Jamaica”.

El comunicado continuó: “La familia y su equipo de administración desean agradecer a los equipos médicos y profesionales por su cuidado y diligencia, y les piden que respeten su privacidad durante su tiempo de duelo".

El más joven de siete hijos, los padres de Hibbert eran ministros adventistas del séptimo día y él creció cantando en la iglesia. Se mudó a la capital del país, Kingston, cuando era adolescente y formó la primera versión de los Maytal a principios de la década de 1960.

Durante los siguientes 10 años, el grupo grabó con una serie de productores que se lee como un salón de la fama del reggae: Coxsone Dodd, Prince Buster, Byron Lee, Leslie Kong, y recuperó composiciones de Hibbert como "Bam Bam", "Sweet and Dandy ”Y“ 54-46 That’s My Number”, que se inspiró en una pena de prisión de mediados de los 60 que cumplió por posesión de marihuana.

Toots Hibbert y su importancia en el reggae

Hibbert fue uno de los primeros defensores del reggae a fines de la década de 1960 y logró un éxito con la canción "Do the Reggay". De hecho, se le atribuye haberle dado el nombre al reggae cuando bautizó la canción de 1968.

Era un contemporáneo y amigo de Bob Marley, y durante varios años ambos firmaron con Island Records. Hablando con Jamaica Observer en 2018, Hibbert habló de compartir facturas con la banda de Marley, The Wailers, en sus inicios. “A veces los Maytal cerraban, a veces The Wailers cerraban el espectáculo. No tuvimos problemas, ni celos profesionales, todos éramos muy buenos amigos”, dijo.

“Sin embargo, de todos nosotros, Bob y yo éramos muy buenos amigos. Fue en una de esas conversaciones que hice la canción 'Marley'. Me estaba diciendo que iba a ser un rasta con rastas y 'me reí y' dije: 'Quiero ser un rasta con rastas' como Selassie I 'an' se rió, al igual que las palabras de la canción real", él dijo

Ambos tuvieron éxitos con diferentes canciones llamadas "Redemption Song", que aparece en su primer álbum para Island, "Funky Kingston".

“Cuando hice 'Redemption Song' en 1972, fue número uno [en Jamaica]”, recordó Hibbert. “Marley dijo que también haría una 'Canción de redención'. Usó un ritmo similar pero letras diferentes". La versión de Marley de la canción apareció en el último álbum lanzado durante su vida, "Uprising".

También en 1972, Hibbert apareció en la innovadora película "The Harder They Come", protagonizada por Jimmy Cliff. Su “Pressure Drop” de 1969 apareció en la banda sonora de la película y fue versionada por The Clash en 1978, presentando a Hibbert a miles de nuevos oyentes.

Una presencia aparentemente permanente en la música reggae, Hibbert continuó girando y grabando a través de los años, apareciendo en el álbum de Willie Nelson de 2005 "Countryman" y cubriendo "Let Down" de Radiohead para una colección de versiones de Radiohead reggae.

Toots y Bob Marley son dos de los máximos representantes del reggae, incluso en la actualidad. Fuente de inspiración para cientos de artistas/Foto: Wikipedia

Incluso se unió a los Red Hot Chili Peppers en el escenario para una actuación de "Louie Louie" durante una fiesta de fin de año de 2011 en St. Barts organizada por el multimillonario ruso Roman Abramovich.

En 2013 se lesionó cuando una botella arrojada lo golpeó en la cabeza durante una actuación en Virginia. Se perdió varios shows pero terminó pidiendo al juez que le diera una sentencia leve al joven que tiró la botella: "Es un joven, y he escuchado lo que les pasa a los jóvenes en la cárcel", escribió en una carta al juez.

"Mi propio dolor y sufrimiento aumentaría sustancialmente sabiendo que este joven enfrentaría esa perspectiva". El hombre recibió una sentencia de seis meses.

Toots Hibbert posiblemente murió de Covid-19

Hibbert fue hospitalizado pocos días después del lanzamiento de su primer álbum y el de los Maytals en más de una década, "Got to Be Tough". El álbum fue coproducido por Zak Starkey y cuenta con contribuciones del padre de Starkey, Ringo Starr, así como de Ziggy Marley, Sly Dunbar y Cyril Neville.

"Estoy muy orgulloso de lo que he hecho y del amor que he dado", dijo Hibbert a Rolling Stone sobre el álbum. “Pero cada vez es más difícil dar el amor que la gente necesita, y lo necesitan ahora más que nunca. No hay tiempo que perder."

El 2 de septiembre, se reveló que Hibbert se encontraba en condición estable pero grave en un centro médico privado en Jamaica. Fue probado para Covid-19 aunque los resultados no se han anunciado. A Hibbert le sobreviven su esposa durante 39 años, Miss D, y sus siete de ocho hijos. ¿Conocías la trayectoria de Toots Hibbert?, ¿Con qué canción lo recordarás?