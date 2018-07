Fallece Steve Ditko, co-creador de los superhéroes 'Spider-Man y Doctor Strange'

Steve Ditko, uno de los más grandes creadores de personajes en los cómics ha muerto.

El artista, quien co-creó a superhéroes icónicos como Spider-Man y Doctor Strange fue encontrado muerto en su departamento el pasado 29 de junio, sin embargo, apenas se ha hecho pública la noticia (vía THR). Según reportes de la policía de Nueva York, el artista de 90 años llevaba dos días de fallecido cuando lo encontraron; no se revelaron las causas de su deceso.

Steve Ditk o

Ditko fue pieza fundamental para el éxito de Spider-Man.

Stan Lee editor en jefe de Marvel Cómics en ese momento - le encargó a Steve recrear a un personaje joven con poderes arácnidos, ya que no estaba satisfecho con el trabajo que había hecho Jack Kirby. Ditko le puso de su cosecha y creó el icónico traje azul con rojo y los lanzadores de telaraña dándole una apariencia diferente y definitiva a Spidey, el cual debutó en 1962 y fue todo un éxito.

Steve también ayudó a crear a otros personajes del universo arácnido como el Doctor Octopus, Sandman, Lagarto y el famoso Duende Verde. Pero además de ellos contribuyó al desarrollo de Doctor Strange, el hechicero supremo que hace poco estrenó su película protagonizada por Benedict Cumberbatch. Inclusive Ditko logró obtener crédito en la historia de varios cómics, además del de artista que siempre tuvo por su labor creativa.

Tiempo después, Ditko salió de Marvel por diferencias con Stan Lee que nunca fueron aclaradas, sin embargo, su éxito ya estaba cimentado y DC le abrió sus puertas; ahí creó personaje que no obtuvieron la fama de sus antecesores: Mr. A, The Question, Hawk y Dove y the Creeper. En 1979 regresó a la Casa de las ideas como freelance y desarrolló a Machine Man y los Micronautas en esa época y a Squirrel Girl en los 90, pero nada como sus primeros diseños.

Stan Lee y Steve Ditko.

A Steve no le gustaba dar entrevistas y prefirió mantener su vida en la privacidad total, por lo que se desconoce si tenía familia o inclusive sí dejó trabajo inédito que nunca mostró, ya que después de recluirse en su estudio, siguió dibujando.

Guillermo del Toro externó su pésame mediante un tweet con una foto de una ilustración de Spider-Man con la frase “El capítulo final.”

Descanse en paz Steve Ditko, pilar de los cómics y de la época dorada de los superhéroes en el cine.