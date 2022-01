Fallece Sidney Poitier, el primer actor negro que ganó un premio Oscar

El actor tuvo una larga trayectoria en el cine y teatro/Foto: Daily Hive

Sidney Poitier ha fallecido a los 94 años de edad. El artista hizo historia en los premios Oscar de 1963, cuando se convirtió en el primer hombre negro en ganar la estatuilla en la categoría de Mejor Actor por su participación en la cinta “Lilies of the Field”. Aún no se han revelado las causas de su muerte pero se sabe que falleció en Bahamas el pasado 6 de enero.

Además de desarrollarse actoralmente, Poitier también fue director de cine, escritor y diplomático, tenía la nacionalidad estadounidense y bahameña. Su muerte fue confirmada por Eugene Torchon-Newry, director general interino del Ministerio de Relaciones Exteriores de las Bahamas.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Poitier se volvió el primero de diversos actores afroamericanos en ganar un Oscar en 1963. Cinco años antes, había sido el primer afroamericano nominado a este premio en la categoría de actor principal por su papel en “The Defiant Ones”.

La trayectoria de Sidney Poitier

El fue la primera persona afroamericana en ganar el Oscar/Foto: Milenio

Nacido en Miami el 20 de febrero de 1927 y criado en una granja de tomates en las Bahamas, sólo tuvo un año de educación formal. Luchó contra la pobreza, el analfabetismo y los prejuicios para convertirse en uno de los primeros actores afroamericanos en ser conocidos y aceptados en papeles importantes por el público.

Su carrera de 71 años incluyó papeles icónicos en las películas clásicas de Hollywood “A Raisin in the Sun”, “Guess Who’s Coming to Dinner” y “Uptown Saturday Night”. Poitier también formó parte del elenco de El chacal (The Jackal), famosa producción de 1997 que se puede ver en Amazon Prime Video.

Poitier creó un distinguido legado cinematográfico en un solo año con tres películas de 1967 en una época en la que el racismo y la segregación prevalecía en gran parte de Estados Unidos.

Poitier no aceptaba papeles que denigraran a las personas negras

Poitier logró destacar en cine y teatro/Foto: Diez Minutos

Algo que caracterizó la carrera actoral de Sidney Poitier fue que elegía cuidadosamente cada uno de sus papeles en la pantalla grande, dejando atrás la idea racista de Hollywood de que los actores negros sólo podían aparecer en contextos denigrantes como limpiabotas o sirvientes.

Por su trayectoria, Sidney Poitier ganó un segundo premio Oscar, pero este fue Honorífico y lo recibió en el 2002. El actor se casó en dos ocasiones y tuvo cinco hijas.

