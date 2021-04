Fallece Joseph Siravo, actor de la serie “Los Soprano”

Joseph Siravo, el veterano actor de Broadway y educador que interpretó Johnny "Johnny Boy" Soprano en la serie de HBO "Los Soprano", ha muerto el 11 de abril, tras una larga batalla contra el cáncer. Tenía 64 años.

Su amigo y coprotagonista de Los Soprano, Garry Pastore, confirmó la muerte de Siravo en una publicación en Instagram el domingo por la noche.

"RIP, mi querido amigo, que luchó una pelea increíble. Te extrañaré. Nos vemos en el otro lado", escribió Pastore.

La BBC citó a su hija Allegra Okarmus, quien escribió en Instagram: "Yo estaba a su lado cuando mi querido padre falleció esta mañana, en paz, en su amada Treehouse".

"Estoy tan inmensamente agradecida de haberlo tenido aquí en la tierra y sé que no ha ido muy lejos. Tenía muchos créditos, pero su favorito era el de Nonno Joe", dijo la hija del actor.

Joseph tuvo diversos papeles importantes tanto en el teatro como en la televisión/Foto: NBC News

"Joe era un actor excelente y un tipo maravilloso y lo extrañaremos mucho", dijo el coprotagonista de The Soprano, Michael Imperioli, en Instagram.

Además agregó: "Su actuación [como] Johnny Boy Soprano fue acertada y también hizo un perfecto John Gotti en The Wannabe de Nick Sandow. En mi opinión, fue el mejor de todos los actores que han interpretado al Teflon Don".

La trayectoria artística de Joseph Siravo

Más conocido por las audiencias de televisión de todo el mundo por su papel como el despiadado padre de Tony Soprano en Los Soprano, Siravo acumuló una impresionante lista de créditos de Broadway, Off-Broadway y teatros regionales.

Se convirtió en una parte integral de la primera gira nacional de Tony y Jersey Boys, galardonado con un Grammy, interpretando el papel de Angelo "Gyp" DeCarlo en más de 2.000 actuaciones.

Nacido en Washington DC el 12 de febrero de 1957, Sivaro asistió a la Universidad de Stanford, donde actuó para los Stanford Mendicants, un grupo a capella compuesto exclusivamente por hombres.

Se graduó de Stanford en 1977 con un BA y recibió su MFA del Programa de Teatro de la Escuela de Artes Tisch de NYU en 1980, donde se formó bajo la dirección de Ron Van Lieu, Olympia Dukakis y Nora Dunfee.

Siravo es conocido por su trabajo en la serie "The Soprano" de HBO/Foto: Freeads World News

Siravo dejó su huella por primera vez actuando en teatro. Sus créditos notables en Broadway incluyen la obra de JT Rogers, ganadora del premio Tony, Oslo, Conversaciones con mi padre de Herb Gardner con Tony Shaloub y Judd Hirsch, el musical The Boys From Syracuse y el musical de Craig Lucas The Light In the Piazza.

Fuera de Broadway protagonizó Mad Forest de Caryl Churchill y Up Against The Wind de Michael Develle Winn y en el teatro regional protagonizó una serie de producciones de Shakespeare como Hamlet, Anthony & Cleopatra y Othello.

En 2006, Siravo formó parte de la primera gira nacional del fenomenal éxito musical Jersey Boys, basado en la carrera y la música de Frankie Valli y Four Seasons.

Interpretó al jefe de la familia Genovese, Gyp DeCarlo, y permaneció en la producción hasta 2012, actuando en 38 ciudades.

Para una audiencia más amplia, Siravo siempre será recordado como Johnny "Johnny Boy" Soprano del drama de la mafia aclamado por la crítica de HBO Los Soprano.

Siravo asumió el papel de capo de la familia criminal DiMeo y padre de Tony Soprano (James Gandolfini).

En el programa, apareció en flashback y secuencias de sueños en cinco episodios, haciendo su primera aparición en "Down Neck", el séptimo episodio de la primera temporada con su último episodio en el episodio 15 de la sexta temporada titulado "Remember When".

El fallecido actor también protagonizó el drama ganador del premio Emmy de FX, The People VOJ Simpson: American Crime Story, en el que hizo una poderosa interpretación de Fred Goldman, el padre del asesinado Ron Goldman.

Sus otros créditos televisivos incluyen For Life , New Amsterdam, Blue Bloods, The Blacklist, Elementary, In Treatment, Made In Jersey, Dirty Sexy Money, Hack, Third Watch, Law & Order, Witness To The Mob y Cosby.

Joseph Siravo de Los Soprano, hizo su debut en la pantalla grande en Carlito's Way de Brian De Palma en 1993, en la que interpretó a Vinnie Taglialucci, el afligido hijo de un jefe de la mafia que busca vengarse de David Kleinfeld (Sean Penn) y Carlito Brigante (Al Pacino).

Aunque se centró principalmente en el teatro y la televisión, los créditos cinematográficos de Siravo incluyen Maid in Manhattan, Shark Tale, interpretando a John Gotti en The Wannabe y, más recientemente, The Report , Equity y Motherless en Brooklyn.

A lo largo de su carrera, Siravo estuvo comprometido con la enseñanza de su oficio, y fue un codiciado tutor de actuación privado y también miembro de la facultad de Actuación Graduada de la NYU, dirigida por Zelda Fichandler, donde enseñó Voz, Discurso y Texto con un enfoque principal en Shakespeare.

También fue el fundador del taller Shakespeare & Beyond y tuvo una larga asociación con el taller Lucid Shakespeare. Sus créditos de producción incluyen el largometraje Things That Hang From Trees.

¿Cuál es tu proyecto favorito del fallecido Joseph Siravo?

