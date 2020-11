Fallece Des O’Connor, una de las leyendas de la televisión británica/Foto: Laurie Mansfield Associate

La leyenda de la televisión Des O'Connor murió a los 88 años. El famoso presentador y comediante de la pantalla chica durante décadas es recordado por presentar programas como Take Your Pick, Countdown, The Des O'Connor Show y Today with Des and Mel.

Se ha confirmado que Des murió "tranquilamente mientras dormía" ayer una semana después de sufrir una caída en su casa.

El agente de Des 'dijo en un comunicado: "Es con gran pesar que confirmo que Des O'Connor falleció ayer. Había sido ingresado en el hospital hace poco más de una semana, luego de una caída en su casa en Buckinghamshire".

"Se estaba recuperando bien y había estado de muy buen humor, visitado por su familia, de acuerdo con las regulaciones de cierre del hospital, y ansioso por regresar a casa. Desafortunadamente, ayer por la noche, su condición se deterioró repentinamente y se alejó pacíficamente mientras dormía", escribieron.

"Des, que tenía 88 años, era muy querido por absolutamente todo el mundo. Fue un placer trabajar con él; era talentoso, divertido, positivo, entusiasta, amable y un profesional total. Amaba la vida y consideraba que el entusiasmo era casi tan importante como el oxígeno. Adoraba a su familia, lo eran todo para él", decía el comunicado.

Le sobreviven su esposa Jodie, su hijo Adam y sus cuatro hijas, Karin, TJ, Samantha y Kristina. La declaración continuó revelando que su familia quedó devastada por la pérdida.

Agregó: "El mundo de Jodie está destrozado, ella y los hijos de Des están sufriendo más de lo que puedas imaginar. Des era el mejor animador. Le encantaba estar en el escenario, entretener a una audiencia en vivo. Siempre decía que el sonido de la risa era como el sonido de la música celestial".

"Tuvo una fabulosa carrera en la televisión internacional, presentando sus propios programas de televisión en horario estelar durante más de 45 años. En el escenario protagonizó casi todos los lugares importantes del mundo", concluyeron.

¿Quién fue Des O'Connor?

Des nació en Londres y comenzó su carrera como futbolista, jugando para Northampton Town FC, antes de asumir trabajos como trabajar en una fábrica de calzado antes de dedicarse al mundo del espectáculo.

Comenzó a trabajar en programas de variedades en teatros antes de dar su primer paso en la televisión en la década de 1950 como presentador del programa de ITV Spot The Tune.

O'Connor era una de las personalidades de la televisión más queridas, en sus diversos programas tuvo de invitados a importantes celebridades/Foto: Cumnock Chronicle

En la década de 1960, Dec consiguió su propio programa, The Des O Connor Show, e hizo una incursión en la música, grabando 36 álbumes.

Continuó presentando Des O'Connor Tonight en la década de 1970 y duró 26 años, mientras que en la década de 1990 agregó Take Your Pick a su CV.

Des conoció a su esposa Jodie mientras trabajaba en el programa de juegos. Además de su presentador de televisión, también compitió en el Royal Variety Performance durante varios años.

Desde 2002 hasta 2006 fue coanfitrión de Today con Des y Mel con Melanie Sykes, y en 2007 se convirtió en el presentador de Countdown. Des presentó el programa junto a Carol Vorderman durante dos años.

Se alejó del centro de atención en los últimos años y regresó para el especial de ITV de 2012 The One and Only Des O'Connor, que marcó su 80 cumpleaños. ¿Recuerdas lo programas de Des O'Connor? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

