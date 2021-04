Fallece Black Rob, famoso rapero de la canción “Whoa!”

La comunidad del Hip Hop ha sufrido otra pérdida monumental. Según el legendario promotor de la ciudad de Nueva York, Van Silk, el ex artista de Bad Boy Records, Black Rob, falleció este sábado 17 de abril a los 51 años. El rapero de "Whoa!" sufrió una serie de accidentes cerebrovasculares a partir de 2015 y fue hospitalizado a principios de este mes, pero no se ha revelado la causa oficial de su muerte.

DJ Self confirmó su muerte a través de Instagram y señaló que había muerto en un hospital de Atlanta. "Hemos perdido a otro miembro de nuestra familia Hip Hop", le dijo Van Silk al medio HipHopDX.

“Es posible que muchos no supieran que Black Rob ha estado enfermo a lo largo de los años hasta que Mark Curry publicó el video del hospital. Mi recuerdo de Black Rob fue cuando solía pasar por el estudio de DJ Kay Slay para hacer los mixtapes. Era alguien con quien solo querrías pasar el rato. Que mi hermano descanse en el cielo", mencionó Van Silk.

DJ Self fue uno de los que ha confirmado la muerte de Black Rob/Foto: Instagram

La muerte se siente particularmente aplastante considerando que el colega de Black Rob, DMX falleció hace solo ocho días y el mismo Rob ofreció sus condolencias desde una cama de hospital, lo que causó preocupación entre sus fanáticos. Y con razón.

El rapero de Bad Boy Records, Mark Curry, había estado actualizando a la gente sobre su condición, revelando que había sido dado de alta del hospital la semana pasada.

"Es abrumador ver cuánta gente se preocupa por nuestras leyendas, pero acaba de ser dado de alta del hospital", dijo a través de Instagram. “Esto es algo por lo que Rob ha estado pasando, así que no sé quién lo publicó como lo que sea. Es bueno, pero hoy hablaremos más tarde ".

Black Rob se había quedado sin hogar antes de morir

En otro video de Instagram, Black Rob, cuyo nombre real era Robert Ross, habló sobre lo que estaba pasando y explicó: "Oh, hombre, he estado lidiando con esto durante cinco años", confesó.

“Cuatro golpes… No sé qué decirte hombre. La mi*rda es una locura. Esta mi*rda es dura. No tengo casa para vivir, excepto tal vez un apartamento. Mi hombre y yo intentamos juntarnos. Te lo digo, hombre, esta mi*rda es extraña", declaró el ahora fallecido rapero.

“Es difícil, ¿sabes a lo que me refiero? No sé qué quiere hacer la gente, qué va a decir la gente. Necesito descansar, hombre. Realmente hombre. Necesito descansar. Mi lado me está matando. Oh, mi*rda. No quiero hablar más de eso", aclaró Black Rob.

El rapero había informado que ya no tenía un lugar dónde vivir y que su salud no estaba bien desde hace mucho tiempo/Foto: All About Laughs

En un video de seguimiento de Instagram publicado el miércoles (14 de abril), Mark Curry dijo que el fundador de Bad Boy Records, Diddy, se había acercado a Black Rob, a pesar de que la gente asumía que estaba dejando a Black Rob luchando.

"Puffy, necesitamos tu ayuda y te estás acercando", dijo Curry en ese momento. Estás intentando ayudar. No estamos tratando de decir que no lo es. Realmente está tratando de ayudar". ¿Conocías la música del rapero Black Rob? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

