Falcon and the Winter Soldier revela nueva imagen del supervillano de la serie

Ahora sabemos que Georges St-Pierre regresará como Batroc the Leaper en algún momento en The Falcon and the Winter Soldier, un papel que aún no ha sido confirmado por Marvel Studios.

De hecho, cuando el director del estudio Kevin Feige anunció por primera vez la serie el verano pasado, mencionó un puñado de personajes que estarían involucrados, incluidos los personajes principales interpretados por Anthony Mackie y Sebastian Stan, Sharon Carter (Emily VanCamp), Baron Zemo (Daniel Brühl) y un agente estadounidense (Wyatt Russell).

En una nueva publicación de Instagram de @Onset.Unseen, una cuenta secundaria del reconocido paparazzi @Atlanta_Filming, compartió una foto en blanco y negro de Georges St-Pierre y el misterioso personaje de Erin Kellyman en un descanso durante la filmación.

¿Quién es el misterioso supervillano de la serie?

La participación de Erin Kellyman en la serie se dio a conocer por primera vez a principios de mayo, justo en el momento en que la producción se interrumpió debido a la pandemia de coronavirus.

En ese momento, la serie de Disney Plus se estaba filmando en Praga y un par de scoopers sintieron que el actor podría aparecer en la serie debido a ciertas publicaciones en las redes sociales. Por lo que hemos visto, aunque hasta ahora, ningún papel es obvio, algunos sugieren que terminará interpretando a la destacada Songbird de Thunderbolts.

Erin Kellyman se une al elenco de la serie en un personaje aún no revelado

Fuera de una afluencia repentina de fotos del set filtradas a medida que la producción se ha recuperado en Atlanta, se sabe poco sobre la trama de la serie. El propio Sebastian Stan comparó previamente el tono de la serie con el del Capitán América: The Winter Soldier.

“Se sintió como ambos. En muchos sentidos, se sintió como una película. Lo que me encantó fue que, tonalmente, estaba muy en el mismo mundo en el que estaba Capitán América: El Soldado de Invierno, que fue una de mis experiencias favoritas que he tenido, punto", dijo el actor.

“Entonces, en cierto sentido, estaba arraigado y muy en el mundo tal como lo conocemos. Pero también está repleto de escenas de acción masivas mezcladas con un enfoque profundo en los personajes. Estos personajes están obteniendo mucho más kilometraje para que todos podamos explorarlos. Podemos ponerlos en situaciones en las que nunca antes habíamos podido ponerlos porque ahora tienes seis horas en lugar de dos".

The Falcon and the Winter Soldier aún no ha fijado una fecha de lanzamiento.

