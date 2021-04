Falcon and the Winter Soldier capítulo 6: Significado de la escena post-créditos

¡Alerta de SPOILER! El capítulo 6 de la serie The Falcon and the Winter Soldier, fue el final del proyecto y reveló algunas escenas que estábamos esperando. Cuando Sam finalmente logre cumplir plenamente su papel de Capitán América y Bucky esté en camino de la salvación; pero también se ha revelado todos los oscuros secretos de Sharon Carter.

Muchos usuarios de Internet plantearon la hipótesis de que Sharon era de hecho el personaje Power Broker. Entonces fueron posibles varios casos:

Carter es una agente de poder, pero por orden de la CIA. También se rumoró que Sharon Carter era una Power Borker porque no era ella sino una Skrull. Sin embargo, la escena post-créditos del episodio 6 de la serie de Disney Plus va más en esa dirección.

Sharon Carter en Falcon and the Winter Soldier

En Falcon and the Winter Soldier el personaje de Sharon ha dejado con una intriga/Foto: Depor

La escena posterior a los créditos comienza con Sharon aceptando las disculpas de los servicios secretos de su país. Ella parece conmovida hasta las lágrimas cuando se entera de que está recuperando la libertad y la confianza en su tierra natal.

Pero eso es solo superficial, ya que el personaje en realidad juega un doble papel. Después de recibir la disculpa del gobierno estadounidense, en realidad comienzan una llamada telefónica con un interlocutor desconocido y discuten con ellos los recursos que ahora tendrán en su poder y el hecho de que estos podrían interesar a los compradores potenciales en el futuro.

La escena posterior a los créditos no contiene ningún dato de audio o tono de la persona con la que está hablando que pueda habernos dado alguna indicación de esto.

O podría ser simplemente que su interlocutor nos es completamente desconocido y que Sharon solo da órdenes a uno de sus subordinados, que sigue siendo un intermediario de poder.

El personaje ya no quiere regatear por coleccionables, no: la información del gobierno y otros secretos de estado son mucho más valiosos.

Algunos internautas ya han especulado que Sharon se contactó con Valentina Allegra de Fontaine durante esa conversación telefónica, pero por el momento nada sugiere que las dos mujeres trabajarían juntas o podrían estar conectadas.

Falcon and the Winter Soldier cambió al MCU

Con las historias de "Falcon y el Soldado del Invierno", las siguientes producciones de Marvel podría tener grandes sorpresas/Foto: Blog de Superhéroes

Durante la escena del capítulo final de Falcon and the Winter Soldier, se le ofrece a Sharon regresar a su "antiguo ministerio". Así que hay dos opciones: si el senador se está refiriendo a la CIA aquí, o si se está refiriendo a SHIELD.

Muchos pensaron que SWORD reemplazaría a SHIELD en la MCU, pero siempre existe la posibilidad de que las dos organizaciones coexistan.

Sin embargo, tiene más sentido pensar de inmediato en la CIA, que siempre ha estado presente en el MCU y que es el último trabajo de Sharon Carter antes de convertirse en refugiada.

Este trabajo obviamente le servirá para realizar sus propios proyectos que podrían resultar mucho más oscuros.

Como Power Broker, los recursos de Sharon son extremadamente extensos. Ahora puede poner información clasificada a disposición de sus futuros clientes.

Además, al MCU siempre le ha encantado que las amenazas intergalácticas y las terrestres coexistan, por lo que nuestros héroes de ambos lados tal vez no sabrán qué hacer a continuación.

Con tantos recursos, Carter, como agente de poder, podría ejecutar sus planes durante los próximos años, es decir en la esperad fase 4 del MCU, y potencialmente convertirla en una villana de alto perfil a largo plazo.

Ahora que la serie Falcon and the Winter Soldier ha llegado a su fin, los fanáticos tendrán que esperar algunas semanas para el estreno de "Loki", el programa de Disney+ que continuará mostrando más pistas de lo que se prepara para el MCU.

