Falcon and the Winter Soldier: La razón por la que la serie es distinta a otras

Contiene spoilers de The Falcon and the Winter Soldier. La pregunta más importante que rodea a la serie "The Falcon and the Winter Soldier" es la siguiente: ¿Aceptará Sam Wilson el escudo del Capitán América? Lo que parecía un hecho cuando Steve Rogers (Chris Evans) le pasó el escudo a Sam (Anthony Mackie) al final de Avengers: Endgame ahora está en el aire. Con el primer episodio de la serie Disney +, hemos visto el racismo por el que Sam tiene que pasar, incluso en áreas de su vida tan mundanas como la banca.

Ahora, agregue la presión del gobierno de los EE. UU. Al seleccionar a John Walker (Wyatt Russell) para ser el nuevo Cap, y Sam se enfrenta a una decisión difícil: ¿luchar para asumir el manto del Capitán América al que ya se ha rendido, o dejar que John sea el héroe para caminar a la sombra de Steve? La directora del proyecto The Falcon and the Winter Soldier, Kari Skogland, y el creador (y escritor principal, showrunner y productor ejecutivo) Malcolm Spellman sabían desde el principio que no querían pasar por alto los problemas sociales que rodean lo que podría ser el debut del primer Capitán América negro que hemos visto en pantalla.

Afortunadamente, la serie de seis horas ofrece mucho más espacio que un largometraje para abordar estas luchas. En una entrevista con el medio Looper, Spellman reveló cómo Mackie ayudó a dar forma a este arco vital del personaje y brindó información sobre el contexto oportuno más profundo de la inminente decisión de Sam.

Falcon and the Winter Soldier muestra problemáticas sociales

En la serie de Disney Plus se muestra cómo Falcon no era considerado como candidato para ser el nuevo Capitán América/Foto: Blog de Superhéroes

Sobre la trama en desarrollo de quién tomará el escudo de Cap, Spellman dijo: "Creo que lo que es súper importante [son] dos cosas: Número uno, y puedes respaldarme ahora porque has visto el primer episodio, este no es un obvio viaje hacia quién será el Capitán América". Haciendo su siguiente punto, el showrunner agregó: "Número dos, verás más y más con cada episodio cuán relevantes son los temas y problemas que estamos tratando en el programa hoy. Siento que espero que los fans aprecien que esto se siente como una cita 'historia de superhéroes para la época', y es muy, muy relevante".

Dado lo que está sucediendo en el mundo real, con movimientos vitales como Black Lives Matter y Stop Asian American Pacific Islander Hate, y personas que tienen las discusiones necesarias sobre el racismo y sus impactos mortales, es natural que la ficción aborde estos temas cruciales. La televisión y el cine exponen estos temas a millones de personas de todo el mundo que, de otro modo, no tendrían la oportunidad de examinar más a fondo lo que hay debajo de la superficie. La serie de Falcon y el Soldado de Invierno (en español) es un proyecto que hace ese trabajo y lo hace bien.

La serie Falcon y el Soldado del Invierno no se parece a otras series de superhéroes

Sam y su hermana intentan pedir un préstamo al banco para salvar el negocio de su familia, pero no logran conseguir el dinero/Foto: Nerdist

Una de las escenas más impactantes del primer episodio de The Falcon and the Winter Soldier es la escena del banco. El banquero está tratando de tomarse selfies con Sam, mientras le niega la ayuda que necesita desesperadamente para su familia. Spellman le dijo a Looper cómo surgió esa escena y si veremos más momentos como este en el resto de la serie. "Absolutamente. Simplemente dices la verdad sobre el mundo, y creo que esa escena [es] un gran ejemplo de cómo puedes invitar a todos los fanáticos de Marvel sin ser deshonesto con las luchas que los personajes negros en [el] MCU obviamente tendrían para tratar", dijo.

"Créanme, es solo el comienzo, es solo el comienzo [...] Marvel, desde el momento en que eran solo cómics hasta ahora, siempre ha permitido que sus historias sean relevantes y lidien con los tiempos", afirmó. Además, The Falcon and the Winter Soldier marca la primera vez que realmente vemos algunos de los efectos dominó para las personas que inicialmente perdimos en el Blip. Sam ni siquiera puede obtener un préstamo porque no tuvo historial crediticio en los últimos cinco años.

Spellman nos aseguró que la serie seguirá mostrando más de estos momentos. "Creo que una de las cosas de las que estamos más orgullosos es [...] el Blip [ha] creado una situación en la que todos en el mundo tienen una cosa en común, y todos en el mundo, ricos o pobres, están luchando con una cosa", explicó. "¿Te suena familiar? Realmente nos propusimos reflejar eso, no de una manera que sea pesada, sino para hacer que ese mundo que creamos para el MCU se sienta muy parecido a este mundo porque todos en este momento tienen la misma lucha".

Falcon and the Winter Soldier es distinta para el fandom

Sam y Bucky se enfrentarán a situaciones bastante cercanas a la vida real en la serie conectada con el MCU/Foto: Deseret News

Según el burócrata que le dijo a Sam que era la decisión correcta presentarse con el escudo de Cap, parece que Falcon y el Soldado del Invierno abordarán las pesadas conversaciones en torno a las opiniones de los demás sobre si Sam debería convertirse en el Capitán América. Spellman nos dejó entrar en algunas de esas conversaciones, revelando si Mackie brindó algo de su conocimiento sobre esos temas.

"Absolutamente", afirmó Spellman. "Como viste en Black Panther y ese hashtag que decía, 'Killmonger tenía razón', los fanáticos de Marvel no quieren que seas deshonesto. No quieren que aparezcas y hagas una película o un proyecto como este. [para] sentirse agobiado o abrumado, pero no quieren que huyas de lo que obviamente está allí". Añadió: "Entonces, desde el principio, como hombre negro, Anthony Mackie, eso siempre va a ser parte de su viaje. Espero que se aseguren de que los fanáticos sepan que es serio: la decisión que toma no es obvia".

Claramente, The Falcon and the Winter Soldier está haciendo algo bien, ya que obtuvo la mayor audiencia de debut de todas las series originales de Disney +. Los fanáticos pueden ver estos temas sociales esenciales que se desarrollan los viernes en Disney + cuando The Falcon and the Winter Soldier lanza nuevos episodios. ¿Te han gustado los primeros episodios de la serie de Disney Plus sobre dos importantes personajes del MCU? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

