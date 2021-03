Falcon and the Winter Soldier: El easter egg que se presentó en el episodio 1

¡ALERTA! Contiene spoilers del episodio 1 de The Falcon and the Winter Soldier. Ha sido una espera bastante vieja para la mini serie The Falcon and the Winter Soldier, pero finalmente llegó a Disney + el 19 de marzo, dándonos un primer vistazo a cómo Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) están lidiando con las secuelas de Avengers: Endgame. Más importante aún, el primer episodio de The Falcon and the Winter Soldier aborda rápidamente cómo Sam no siente que está a la altura del desafío de tomar el manto del Capitán América, lo que Steve Rogers (Chris Evans) quería que hiciera.

El estreno lleno de acción de The Falcon and the Winter Soldier está repleto de referencias al Universo Cinematográfico de Marvel más amplio, tanto literal como figurativamente, con toda la secuencia de apertura riffs de la pelea con Batroc the Leaper (Georges St-Pierre) en Capitán América: El Soldado de Invierno. Pero una conversación después de esa trepidante pelea incluye un sorprendente huevo de Pascua (easter egg) a una historia cósmica de Nick Fury que podría haber pasado desapercibida para muchos fanáticos.

Cuando Sam regresa al suelo después de su explosiva misión en el aire contra Batroc, se pone al día rápidamente con Torres (Danny Ramirez), un soldado que lo estaba guiando en el camino. La pareja habla brevemente sobre Steve Rogers y las teorías de la conspiración sobre dónde realmente desapareció tras el ataque de Thanos al planeta. Torres sugiere que algunas personas piensan que Steve se esconde en una base secreta en la Luna. ¿Podría ser esto una referencia a dónde termina Nick Fury en el pecado original de 2014?

El pecado original y su relación con Falcon and the Winter Soldier

El primer episodio de la serie de Disney+ insinúa que veremos más de la historia de Original Sin/foto: Looper

La historia de Marvel Comics ve a Nick Fury y a los miembros de los Vengadores investigando el asesinato de Uatu the Watcher. El gran voyeur cósmico calvo está entrenando a Sam Alexander, también conocido como Nova, en su base de operaciones en la Luna cuando un misterioso individuo lo ataca. Alerta de spoiler: una furia envejecida dispara al Vigilante para que le quite los ojos y obtenga una cantidad ilimitada de conocimientos sobre el universo. El oscuro agente secreto lo hace porque quiere encontrar un equipo desconocido de villanos que lo habían atacado para que pueda vengarse. Como dice Jake Peralta de Brooklyn Nine-Nine, "Un motivo genial: sigue siendo un asesinato".

Al final, Fury obliga a uno de sus atacantes a sobrecargar el poder del Vigía, lo que provoca una explosión devastadora. Todos los héroes se quedan pensando que el ex director de SHIELD murió en la explosión. Pero, por desgracia, este no fue el caso. Los otros Vigilantes deciden que Fury debería ser el que reemplace a Uatu como el nuevo Vigilante de la Tierra, ya que estaba tan obsesionado con aprender secretos. Lo atrapan con cadenas y lo dejan en la Luna, llamándolo "el Invisible". Tener cuidado con lo que deseas.

Es interesante que The Falcon and the Winter Soldier haga referencia a una base lunar, especialmente cuando sabemos que Nick Fury de Samuel L.Jackson está, en este punto de la línea de tiempo de MCU, en el espacio trabajando con los Skrulls, y él protagonizará la próximo serie Secret Invasion. Tenemos una pregunta para el jefe de Marvel, Kevin Feige: ¿Qué tienes planeado para nosotros y, lo que es más importante, para Nick Fury?

El nuevo Capitán América de Falcon y el Soldado del Invierno

Se presenta un nuevo personaje que posiblemente será muy importante para Falcon and the Winter Soldier/Foto: What Culture

Por mucho que Marvel Cinematic Universe confiara en el Capitán América de Steve Rogers como uno de los ejes de su narrativa, nunca luchó realmente con lo que realmente significa tener un héroe cuyo manto es la bandera estadounidense. Steve nunca fue un patriota puro, pero también representó una especie de idealismo nacionalista puro.

Era un hombre de honor y lo llevó a sus funciones. Pero la noción del Capitán América como un hombre blanco fundamentalmente bueno que era una fuerza positiva siempre fue difícil de reconciliar con la verdadera América que existía fuera de la pantalla. Ahora, con The Falcon and the Winter Soldier , parece que el MCU finalmente se está ocupando de eso.

El piloto de la nueva serie de Disney + comienza con Sam Wilson de Anthony Mackie, también conocido como Falcon, renunciando al escudo de Cap, que Steve le otorgó en Endgame. Lo dona al Smithsonian, donde asume que será parte de una exhibición sobre su amigo. Así que se sorprende cuando su hermana (Adepero Oduye) enciende una conferencia de prensa y ve a alguien más empuñándolo, alguien que está siendo llamado el nuevo Capitán América. Solo tenemos un breve vistazo de esta figura, pero es un simulacro sonriente de Steve Rogers, vestido con el mismo uniforme.

Este personaje podría ser el villano de la serie de Falcon and the Winter Soldier

Sam y Bucky tendrán que enfrentarse a un posible nuevo villano que también podría ser un héroe de la historia/Foto: Comicbook

El episodio se corta antes de que lo presenten, pero según los informes, sabemos quién es: es John Walker, alias Agente de EE. UU, Super-Patrioto o US Agent, interpretado por Wyatt Russell. La serie, que está dirigida por Kari Skogland y tiene a Malcolm Spellman como showrunner, no retrata la primera aparición de John como algo bueno. Sam está consternado al ver sus deseos tan descaradamente ignorados, y la sonrisa que luce esta nueva gorra es un poco demasiado entusiasta.

En la historia de los cómics, Walker ha sido a veces tanto un villano opuesto como un héroe que trabaja junto a los Vengadores, pero podría decirse que es más conocido como una versión alternativa de Steve Rogers, uno cuyo patriotismo está a sólo un salto de distancia del fascismo. Russell, el hijo de Goldie Hawn y Kurt Russell, es una fascinante elección de actor para interpretar a este tipo de antagonista.

Tendremos que esperar a que la mini serie de Disney Plus avance para saber realmente qué tienen que ver estas nuevas historias y personajes con la nueva fase que se presentará en el MCU. ¿Ya viste la nueva producción The Falcon and the Winter Soldier? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

