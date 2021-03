Falcon and the Winter Soldier: Detalles que tal vez no viste en el tráiler

Los fanáticos de Marvel parecen estar mimados con el contenido en lo que respecta a 2021. WandaVision se estrenó el pasado 5 de marzo y ahora una nueva serie de Marvel está por llegar: "Falcon and The Winter Soldier". Está previsto que llegue a Disney + el 19 de marzo para construir aún más bombo para el esperado proyecto de seis episodios de ejecución de esta última serie, Marvel publicó una nuevo tráiler lleno de acción que pone el foco en Sam Wilson (Anthony Mackie) mientras entrena para convertirse en el nuevo Capitán América después de que el retirado Steve Rogers (Chris Evans) le entregara el escudo al final de Avengers: Endgame.

En el tráiler, Sam está aprendiendo a empuñar el escudo, con la ayuda de su "compañero de trabajo" Bucky Barnes (Sebastian Stan). Juntos, los rivales descubrirán su lugar en el nuevo mundo post-Cap mientras luchan contra el terrorista sokoviano Helmut Zemo (Daniel Brühl) y algunos anarquistas enmascarados.

Como es típico con los tráileres, suceden muchas cosas en muy poco tiempo, y hay muchas pistas que se pueden extraer de las escenas que se muestran. Con eso, aquí en La Verdad Noticias te traemos algunos pequeños detalles que puede que te hayas perdido en las últimas imágenes de Falcon and the Winter Soldier.

La posible partida definitiva del Capitán América

Sam aparece bastante afectado por la presión que siente de ser el siguiente Capitán América/Foto: Looper

Al final de Endgame, Steve Rogers se veía bastante cansado. Se había ido y había vivido toda una vida con Peggy Carter (Hayley Atwell), y regresó a la línea de tiempo actual como un anciano para entregar el escudo a Sam. Su misión estaba completa y estaba listo para despedirse. Parece que en Falcon and the Winter Soldier, podríamos estar despidiéndonos de él de verdad. El tráiler podría estar mostrando el funeral de Steve Rogers.

Al principio del tráiler, Sam está dando un discurso solemne. "Los símbolos no son nada sin las mujeres y los hombres que les dan significado", dice, mientras las luces se apagan en las exhibiciones estilo museo que sostienen el traje y el escudo de Steve, la motocicleta y otros artículos personales.

Se muestra a Sam de pie frente al traje con el lenguaje corporal pesado de un hombre considerando la inmensa presión que se ha ejercido sobre él solo. Potencialmente, podría significar que Steve ha fallecido pacíficamente, y Sam lo está pasando mal. El primer hombre que le dio al escudo su significado ya no está presente, por lo que ahora le toca al próximo hombre imbuirlo de significado. Prepara tus pañuelos.

La aparición del US Agent en Falcon and the Winter Soldier

La mini serie de Disney Plus podría traer un personaje importante de los cómics/Foto: Looper

El US Agent probablemente será un personaje muy antagónico en The Falcon and the Winter Soldier , pero Marvel mantiene al súper soldado en secreto. No hemos visto el frente de su disfraz en absoluto fuera de una tarjeta digital Topps (a través de CBR). En este tráiler, se le ve muy brevemente desde atrás mientras corre hacia un campo de fútbol y choca los cinco con el tambor mayor de una banda de música. Es una toma que también se ha utilizado en promociones anteriores del programa. Marvel realmente quiere que sea una sorpresa para la audiencia que aún no sabe quién es el US Agent que estará en la serie de Disney Plus.

John Walker representa el lado oscuro de Steve Rogers, mostrando lo que sucede cuando el patriotismo se convierte en nacionalismo. "Cuando piensas en el mundo de hoy, y el personaje de John Walker y lo que representa en los cómics, tiene mucho sentido en la serie", dijo Sebastian Stan a la revista D23 de Disney sobre el papel del personaje en la serie (a través de The Direct). "John Walker podría aprovechar algunas cosas que la gente espera de ese personaje, pero creo que podría haber otro lado de ese personaje que la gente no ha visto o esperado".

¿Gasel Bank tendrá importancia en Falcon y el Soldado del Invierno?

El Gasel Bank podría ser de gran relevancia en la historia de la serie/Foto: Looper

No sabemos nada sobre Gasel Bank, que parece ser un banco europeo ficticio, pero su letrero aparece de manera tan prominente en una toma del tráiler que parece que podría ser una ubicación importante. De hecho, alguien ya han creado una página para él en Marvel Cinematic Universe Wiki.

¿Quizás el banco está lavando dinero para Zemo? ¿Quizás sea una fachada para Hydra? ¿Quizás algún MacGuffin está allí en una bóveda, y Sam y Bucky tienen que sacarlo? Lo que sea que sea Gasel Bank, o lo que sea que esté sucediendo dentro de él, puede ser desconocido, pero aún debe tomar nota mental de que esta ubicación podría ser importante.

The Falcon and the Winter Soldier llegará a Disney + el próximo viernes 19 de marzo de 2021. Veremos en ese momento si Gasel Bank tiene algún significado real, o si alguno de los otros detalles recogidos en el tráiler tiene algo más. .

Falcon and the Winder Soldier será más corto que WandaVision

Falcon y el Soldado del Invierno será el reemplazo de WandaVision/Foto: appocalypse

Tras el exitoso final de la mini serie WandaVision, los ejecutivos de Disney tienen grandes esperanzas con este nuevo proyecto que sigue narrando la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), después de los acontecimientos de la película Endgame. Además, es una manera de preparar a la audiencia sobre lo que posiblemente se verá en la fase 4 del Universo de Marvel en el cine.

No obstante, algo que hemos notado es que Falcon y el Soldado del Invierno tendrá menos episodios que la serie que protagonizó Elizabeth Olsen en Disney+. La producción que presentó por primera vez a Scarlet Witch, tuvo nueve episodios que se estrenaron de manera semanal; mientras que la nueva serie de Sam y Bucky consta de solo seis capítulos que probablemente también se estrenarán cada viernes, para mantener más emocionados a los fans. ¿Crees que Falcon and The Winter Soldier podría ser una serie exitosa?

