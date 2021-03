Falcon and The Winter Soldier: Todo lo que debes saber de la serie de Disney+

Marvel Studios se encuentra en una de sus mejores etapas en el ramo del entretenimiento tras el anuncio del lanzamiento de una gran cantidad de series de sus personajes más populares y de algunos totalmente nuevos, mismas que llegarán a través de la plataforma de streaming Disney Plus.

En las últimas semanas, los fans del universo cinematográfico de Marvel se han deleitado con increíbles series como WandaVision, que a diferencia de las series que lanzó Netflix, estas si están conectadas directamente con las espectaculares películas del estudio lanzadas desde el año 2008.

Una de las series más esperadas por los seguidores del MCU es sin duda alguna Falcon and The Winter Soldier, la cual explorará un lado nunca antes visto de Sam Wilson y Bucky Barnes, los dos héroes más cercanos al mítico capitán América, el líder de los vengadores y sus aventuras después de los sucesos de Avengers: Endgame.

Falcon and The Winter Soldier: la nueva serie de Disney+

Esta serie fue anunciada durante la última conferencia de Marvel, la cual se centrará en la relación entre Sam Wilson, conocido como Falcon y James Buchanan ‘Bucky’ Barnes, The Winter Soldier, conocidos por ser ambos sidekicks o ayudantes del famoso héroe capitán América a lo largo de toda su vida.

Durante el desarrollo de la serie, la trama planteará principalmente qué fue lo pasó con los héroes después de los eventos que tuvieron lugar en Avengers: Endgame, donde, tras derrotar a Thanos, el capitán América emprendió una misión para devolver las gemas del infinito y se despidió de su manto.

Tras finalmente sufrir los estragos del tiempo, un Steve Rogers ya anciano decide heredar su legado a Sam Wilson, quien lo acompañó en sus misiones después que despertó tras estar atrapado en hielo por más de 70 años, entregándole su clásico escudo y convirtiéndolo así en el nuevo Capitán América.

¿De qué tratará la serie de Marvel?

Además de mostrarnos las diferentes aventuras que Falcon and The Winter Soldier tendrán como un nuevo equipo, también deberán enfrentar todo tipo de adversidades y retos, incluyendo a nuevos oponentes e incluso algunos villanos conocidos regresarán para atormentarlos en su nueva serie, que será transmitida a través de Disney Plus.

Además de esto, se dijo que el reto más grande que los héroes enfrentarán será indiscutiblemente la rivalidad que existe entre ambos, ya que los dos fueron amigos muy cercanos del Capitán América y sus ayudantes durante su tiempo como el héroe durante la segunda guerra mundial y la época actual.

Aunque han trabajado juntos en más de una ocasión, si eres fan de las películas del MCU sabrás que los héroes se odian mutuamente, pues tienen ciertas diferencias que no han podido resolver del todo, lo que complica mucho su relación como el nuevo equipo de superhéroes legado de Steve Rogers.

La relación de Falcon y Winter Soldier

La relación de odio-amor de los personajes se explorará mucho en la serie

En los primeros capítulos de los cómics del capitán América, el héroe comenzó a trabajar con James Buchanan Barnes, mejor conocido como Bucky, quien fue el primer ayudante adolescente de un héroe, llegando incluso mucho antes que el famoso sidekick de Batman, Robin.

Tras un accidente, Bucky aparentemente muere, pero regresa como un mercenario llamado The Winter Soldier, que se enfrenta en repetidas ocasiones al capitán América hasta que este descubre de quién se trata e intenta salvarlo del control mental del que es prisionero.

Por otro lado, Sam Wilson fue un héroe de la época en la que el capitán América despertó del hielo tras 70 años, convirtiéndose en el nuevo mejor amigo del héroe, aunque él ya se desempeñaba en estas labores bajo el nombre de Falcon.

Tras luchar lado a lado con Falcon por años, el Capitán América decide nombrar a Sam Wilson como su reemplazo oficial después de que se convirtiera en un anciano durante una lucha con el villano Iron Nail, quien le retiró el suero del súper soldado de su cuerpo, quitándole así todas sus habilidades y juventud.

Bucky Barnes: El mejor amigo del Capitán América

Bucky fue el primer héroe ayudante adolescente de Marvel

James Buchanan Barnes, mejor conocido como Bucky, es uno de los personajes más antiguos de Marvel, haciendo su debut en Captain America Comics #1, como el ayudante adolescente del famoso héroe que posteriormente se volvió uno de los más famosos de la casa de las ideas.

Bucky ocupa el puesto 53 en la lista de los 100 superhéroes más grandes del mundo, pues su importancia en Marvel fue factor clave para el nacimiento de algunos de los personajes más famosos de todos los tiempos de la editorial, como es el caso de Spider-Man, el primer héroe adolescente del mundo del cómic.

Durante su existencia, Bucky Barnes ha tenido tres identidades, la original, como el soldado de invierno, haciendo su debut en Captain America vol. 5 #1 en el año 2005 e incluso como el propio Capitán América en el número 34 del mismo volumen, cuando aparentemente Steve Rogers, el capitán original, perdió la vida.

Además de sus habilidades de combate y experiencia militar, una de las características más destacadas del personaje es su increíble brazo izquierdo de metal, el cual le otorga fuerza sobrehumana y una serie de habilidades que lo convirtieron en un oponente mortífero para el capitán América.

Sebastian Stan, el protagonista de la serie

La segunda película del Capitán América se centró completamente en este personaje

El famoso actor Sebastian Stan es el responsable de darle vida al personaje, interpretando únicamente a Bucky Barnes durante la primera entrega del Capitán América, donde a diferencia del cómic, él se encargaba de proteger a Steve Rogers entre las filas del ejército de los Estados Unidos.

En el año 2014, la segunda entrega de la saga de Steve Rogers: Captain America: The Winter Soldier, nos trajo la nueva identidad de Bucky, el soldado de invierno, un mercenario que ha asesinado a cientos de personas a lo largo de varias décadas, siendo llamado para combatir la amenaza del capitán.

Durante esta película también nos muestran por primera vez a Sam Wilson, quien se convirtió en el nuevo ayudante del capitán América, y ayudó a Steve a salvar a Bucky cuando se enteró que era The Winter Soldier y que era víctima de un lavado de cerebro a manos de Hydra.

Falcon: El nuevo capitán América de Marvel

Falcon fue el primer héroe afroamericano de Marvel

Falcon es otro de los mejores amigos del Capitán América, quien hizo su debut en Captain America #17 en el año 1969, siendo creado por Stan Lee y Gene Colan, siendo el primer personaje afroamericano de Marvel, descartando a Black Panther, quien es africano y el primer héroe que no tiene la palabra ‘black’ en su nombre.

Falcon posee habilidades limitadas a las de un humano normal, con la diferencia de que posee una especie de telepatía - empatía que le hace poder comunicarse con las aves, especialmente con Redwing, un halcón mascota-compañero, con quien patrulla los cielos usando un equipo de alas mecánicas.

Al igual que Bucky, Sam Wilson también ha sido el Capitán América, debutando con el manto en el año 2015 cuando Steve Rogers tuvo que retirarse al perder el suero del súper soldado, otorgándole no solo el manto del capitán, sino también el liderazgo de los vengadores.

Anthony Mackie, el actor que da vida a Falcon

Anthony Mackie hizo su debut en 2014

El famoso actor Anthony Mackie es quien se encarga de darle vida al héroe en el universo cinematográfico de Marvel, haciendo su debut en Captain America: The Winter Soldier, ayudando a Steve Rogers a combatir y salvar a su antiguo compañero y mejor amigo.

Durante su estadía en Marvel, Falcon ha participado en algunas de las cintas más populares de la franquicia, como Avengers: Age of ultron, Infinity War y Endgame, además de tener participaciones en Civil War y Ant-Man, donde ha sobresalido con sus grandes habilidades a pesar de ser un humano sin ningún tipo de poder.

El papel de Sam Wilson se volvió mucho más importante después de Endgame, pues al igual que en su versión de los cómics, el personaje heredó el manto del capitán América, después de que un anciano Steve Rogers le entregara su escudo, y podremos ver más de esto en su nueva serie de Disney+.

La conexión entre Falcon y Winter Soldier en Marvel

Ambos personajes han sido ayudantes del Capitán América y han portado su manto

Ambos personajes hicieron su debut como Sidekicks (ayudantes), luchando lado a lado con el Capitán América, el súper soldado más respetado de Marvel, quien también fue el factor requerido para que ambos personajes pudieran conocerse a pesar de las diferencias del tiempo en décadas.

No solo fueron compañeros del Capitán América, sino que algo más que tienen en común es que ambos han heredado el manto del súper soldado en algún punto de la historia, siendo este uno de los aspectos que ayudaron a que se pudieran consolidar como un nuevo equipo y el legado del famoso superhéroe en Marvel.

Cabe mencionar que en la serie ‘Falcon and The Winter Soldier’ se explorará el posible futuro del manto del Capitán América, quien aparentemente será portado por Sam Wilson, ya que este recibió el mítico escudo e insignia principal del héroe de las propias manos de Steve Rogers en Avengers: Endgame.

Villanos de Falcon and The Winter Soldier

El Barón Zemo será el villano principal de la serie

Una de las tramas principales de la serie abordará las opiniones de ambos personajes sobre el Capitán América, ya que aunque Falcon ha heredado oficialmente el manto, tiene una lucha interna sobre si aceptarlo o no, ya que para él solo existe un Capitán América, y ese es Steve Rogers.

También se enfrentarán a enemigos del pasado de ambos, especialmente de Bucky, ya que durante su etapa como The Winter Soldier realizó todo tipo de atrocidades a naciones y personas que regresarán a atormentarlo en esta nueva fase de su vida sin Steve Rogers, el Capitán América original.

Por otro lado Helmut Zemo podría ser el antagonista principal de la serie, ya que recientemente se lanzó una imagen promocional suya luciendo su traje original… cabe mencionar que este personaje será muy peligroso, ya que fue el responsable directo de los eventos ocurridos en Captain America: Civil War.

La despedida del capitán América en la serie de Disney+

La muerte del capitán podría llegar en la serie de Disney+

Asimismo, se ha rumorado que la serie de los personajes servirá como despedida para el famoso actor Chris Evans, quien le dio vida al capitán América y se retiró oficialmente en Avengers: Endgame debido a que su edad ya no le permitiría seguir con su labor como el famoso héroe.

Aunque el retiro del personaje se anunció meses antes de que sucediera en Avengers: Endgame, no se confirmó nada sobre su muerte o su posible regreso, ya que tras morir Tony Stark/Iron Man, él quedó como líder indiscutible del universo cinematográfico de Marvel.

Hasta el momento no se sabe cuál será el destino del personaje, pero en internet circula la teoría de que una de las escenas que podría ser la más impactante de la serie de Disney+ podría tratarse del funeral de Steve Rogers, aunque tendremos que esperar a su estreno para descubrir si es falso o verdadero.

El elenco de Falcon and The Winter Soldier

Muchos personajes reconocidos volverán en la serie

Además de Anthony Mackie como Falcon y Sebastian Stan como The Winter Soldier, otros personajes que hemos visto a lo largo de la trilogía de películas del Capitán América regresarán en esta serie, donde algunos tendrán la oportunidad de desenvolverse más.

Sharon Carter: Conocida también como ‘La agente 13’, fue una agente de S.H.I.E.L.D. que ayudó al Capitán América contra el equipo de Iron Man. Es la sobrina de la fallecida Peggy Carter, el primer amor de Steve Rogers, y posteriormente se volvió el interés amoroso del Capitán.

El capitán Helmut Zemo, conocido también como Barón Zemo tendrá su regreso en la serie, después de haber sido enviado a prisión como responsable de la guerra civil entre los héroes y el asesinato del rey T’Chaka de Wakanda en las naciones unidas, siendo la mayor amenaza para los héroes.

Georges Batroc, el mercenario que el capitán enfrentó al inicio de The Winter Soldier también regresará en la serie, y se espera que continúe haciéndole justicia al personaje, ya que su versión resultó mucho mejor que su contraparte de los cómics, donde es un villano de baja categoría y extremadamente débil.

Este será el reemplazo del gobierno del Capitán América

U.S Agent: Este será un personaje totalmente nuevo, interpretado por el actor Wyatt Russel, el cual es una versión similar a la del Capitán América, hizo su debut en Captain America #323 en el año 1986 bajo el nombre de Super Patriot, siendo rebautizado poco después.

Este personaje hizo su debut como un villano, siendo la contraparte del Capitán América y todo lo que representaba, aunque durante el arco de cómics del número 333 al 350 U.S. Agent comenzó a tener una actitud más heroica hasta que finalmente se pasó al mando de los buenos.

Las similitudes entre ambos personajes son bastante obvias, ya que U.S. Agent también tiene un escudo como arma principal y un diseño idéntico al de Steve Rogers, con la diferencia que su traje es negro y con un patrón de barras y estrellas, además de poseer las mismas habilidades que el héroe, con la diferencia de una fuerza sobrehumana.

Don Cheadle, regresará con algunas apariciones como James Rhodes, también conocido como War Machine, aparentemente como apoyo para los protagonistas en algunos episodios, aunque hasta el momento no se ha confirmado si será un personaje recurrente.

Las nuevas apariencias de los protagonistas

Los héroes estrenarán uniformes en su serie

Hemos visto a Falcon portar un uniforme táctico militar, equipado con alas mecánicas y lentes de alta tecnología, teniendo el color rojo como el principal, y su diseño original sufrió una serie de cambios en la nueva serie, donde estrenará el que podría ser uno de sus nuevos trajes.

Además de esto, podríamos ver al final de la serie su nuevo traje como el Capitán América si es que acepta el manto, mismo que en la serie ostentará U.S. Agent al ser designado como el nuevo capitán por el gobierno contra los deseos de Steve Rogers.

Por otro lado, uno de los personajes que sufrió un cambio más notorio fue Bucky Barnes, a quien conocimos con una larga cabellera y una exageración de maquillaje negro, además de su clásico brazo de metal que le otorga habilidades especiales.

En la serie veremos a The Winter Soldier totalmente renovado, luciendo un aspecto más agradable, e incluso con un nuevo corte de cabello, siendo su brazo metálico el único que se mantuvo, aunque con una mecánica diferente gracias a la prótesis que recibió en Wakanda.

Falcon y Winter Soldier alrededor del mundo

La serie fue grabada en varios países

La serie que estaba planeada para estrenarse en el mes de agosto del 2020 con un total de seis capítulos, tuvo que ser pospuesta por varios factores, llegando a las pantallas a través de Disney+ el próximo 19 de marzo, tuvo una gran variedad de locaciones alrededor del mundo, mismas que podremos ver en los episodios.

Además de Estados Unidos, el elenco de Falcon and The Winter Soldier, iniciando en Atlanta en 2019, pasando por Puerto Rico, y posteriormente en Praga durante junio de 2020, fecha que se atrasó debido a la contingencia generada por el COVID-19.

Asimismo, la serie iba a ser la primera producción de Marvel en ser lanzada a través de Disney+, causando más emoción debido a que el estudio decidió adelantar su estreno unos meses, decisión que fue cancelada debido a la pandemia, por lo que su fecha oficial es el 19 de marzo de 2021.

Datos curiosos de Falcon and The Winter Soldier

El clásico término 'frenemies' es muy fuerte entre ambos personajes

Además del regreso de algunos de los personajes más populares de la franquicia del Capitán América, ‘The Falcon and The Winter Soldier’ está plagada de easter eggs y datos curiosos que no pasarán desapercibidos para los fans de antaño y revelarán pistas muy importantes de la trama.

Anthony Mackie quería su traje original: Aunque el diseño podría no ser muy adecuado para el mundo del cine, el intérprete de Sam Wilson reveló que se puso muy triste cuando supo que su traje sería más moderno y adaptado a la época, algo que podría cambiar en la serie.

La mascota de Falcon: En las películas hemos visto a un pequeño dron llamado ‘Redwing’ que siempre acompaña a Sam, siendo una referencia directa a su homónimo de los cómics, el cual es un halcón real con el que Falcon se comunica debido a su telepatía con las aves.

Estos serán algunos de los villanos que enfrentarán los héroes

La llegada de los Flag smashers: Este es un grupo de villanos que destaca por el uso de máscaras con una palma de mano de color rojo pintada sobre ellas, los cuales están basados en un enemigo del Capitán América, aunque en la serie se adaptó como un grupo criminal.

Sebastian Stan es fanático de los cuchillos: En las películas, una de las armas favoritas de The Winter Soldier son los cuchillos, y aparentemete también para el actor que lo interpreta, pues a lo largo de todas sus filmaciones siempre se le veía practicando con cuchillos de caza.

Moonknight podría debutar en la serie: Este personaje fue mencionado indirectamente en The Winter Soldier, cuando Jasper Sitwell menciona a un hombre en Egipto, que es donde el personaje Marc Spector adquiere las habilidades para convertirse en el héroe, además de un trastorno de personalidad múltiple.

Falcon and The Winter Soldier: Todo lo que debes saber de la serie de Disney+

The Winter Soldier fue compañero de Batman: Aclaramos que esto solo pasó en los cómics, cuando el Capitán América y Batman tuvieron un crossover e intercambiaron ayudantes, mientras Robin se fue con el Capitán, Bucky patrulló las calles junto al caballero de la noche.

Stan Lee no era fan de Bucky Barnes: Esto debido a que no estaba de acuerdo con la llegada de adolescentes luchando contra el crimen, y ponerlos en peligro podría influenciar negativamente a los niños… Irónicamente creó a Spider-Man, el primer superhéroe adolescente del mundo.

Armamento único: Tanto Falcon como Bucky tienen armas únicas en su tipo, pero este último tiene una costumbre para personalizar sus armas haciéndolas útiles sólo para él, y si alguien más intenta usarlas, estas explotarán, un factor que podría ser explorado en la serie.

