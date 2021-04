‘Me Caigo De Risa’ logró convertirse en uno de los programas más exitosos de Televisa y todo gracias al carisma de sus integrantes, pero lo que nadie sabía es que Faisy, el popular y hoy muy querido conductor de la emisión, tenía planes de renunciar al show.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, minuto 35:14 del video que La Verdad Noticias te presenta más adelante, Faisy reveló los motivos por los cuales estaba considerando la idea de renunciar a la conducción de ‘Me Caigo de Risa’, esto debido a que el ritmo del programa ya había comenzado a hacer estragos en su salud física.

“Tengo a mi director en un audífono, en el otro tengo a Lalo Suárez, tengo el prompter, tengo público en vivo, al elenco, a los invitados. Improvisar y juntar todo eso es muy desgastante en un programa de dos horas al ritmo que llevamos. Es muy cansado, me dolía la cabeza, ya no me estaba divirtiendo”, reveló el titular de ‘Me Caigo De Risa’.

Con la firme idea de renunciar, el también locutor de radio le presentó a Lalo Suárez, productor del programa, el nombre de varias personas que podrían sustituirlo, pues consideraba que el agotamiento afectaría su actitud: “Yo ya no voy a ser el Faisy que están pidiendo, ya no llego de buenas”.

Asimismo, la hoy estrella de Televisa señaló que la gente comenzó a decir que “se le había sumido la fama”, pero lo que ellos no sabían es que él se encontraba mal en ese momento: “Muchos decían ‘A Faisy ya se le subió’, pero la verdad es que era cansancio”.

Todo parece indicar que el productor Lalo Suárez no quería dejar ir a Faisy del programa ‘Me Caigo de Risa’, por lo que accedió a cumplirle algunas de sus peticiones, las cuales fueron: Tener más descanso en la producción y darles foco a otros talentos.

¿Faisy tuvo algo que ver con la salida de Diego De Erice en MCDR?

Faisy asegura que no tuvo nada que ver en la salida de Diego De Erice de 'Me Caigo de Risa'.

Por otro lado, Faisy aclaró los rumores que aseguran que lo culpaban de la salida de Diego De Erice de ‘Me Caigo de Risa’, pero él aseguró que habían desacuerdos con varios integrantes del elenco. Aunque reveló que todo se debió a que lo invitaron a conducir el proyecto ‘Inseparables’.

“Lo que pasó con Diego, fue un cúmulo de muchas cosas. Nunca trato de hablar de esto porque odio los chismes… De repente hubo cosas que no coincidían con varios de los personajes del elenco… Además surge la invitación para que haga la conducción de Inseparables”, finalizó Faisy.

¿Te gusta la forma de conducir de Faisy? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales