Fairy Ranmaru es el ANIME de chicos mágicos que necesitas ver (VIDEO)

El sitio web oficial del nuevo anime televisivo Fairy Ranmaru: Anata no Kokoro Otasuke Shimasu (Fairy Ranmaru: I Will Help Your Heart) reveló el primer video promocional del programa original y una imagen actualizada de sus personajes principales.

El tráiler revela el elenco, el personal y el tema de apertura (opening) "Ayashiku Get your heart" (Mysterious Get your heart) por “5 to Heaven”. El anime es sobre cinco chicos mágicos que se transforman en forma de hada para luchar contra el mal y calmar las almas de los clientes que frecuentan el bar en el que trabajan.

Es difícil no pensar en las chicas mágicas o anime girls de Sailor Moon, al momento de conocer Fairy Ranmaru: Anata no Kokoro Otasuke Shimasu. Después de todo, las secuencias de transformación y dosis de magia no tienen género. La Verdad Noticias te comparte las imágenes actualizadas que revelan transformaciones para los cinco personajes:

Obra original: Taiga Umatani

Director: Masakasu Hishida

Director de la serie: Kousuke Kobayashi

Composición de la serie: Masakasu Hishida y Yuzuru Aoba

Diseño de personajes: Shoko Nagasawa, Andgy y Tomoko Miyakawa

Director de acción: Tetsuya Ishikawa

Animador: Masayuki Nomoto

Director de animación jefe: Shoko Nagasawa, Tomoko Miyakawa y Hatsumi Takahashi Personajes de Yousei: Mika Yamamoto, Sayaka Tokunaga

Diseño de color: Sachiko Urushido

Director de arte: Tsutomu Nishikura

Director CG: Hayato Numajiri

Director de fotografía: Kenji Takehara

Editor: Hideaki Murai

Director de sonido: Ryousuke Naya

Música: Yamazo

Producción musical: Pony Canyon

Producción de animación: Studio Comet

Producción: Comité de producción de F Ran

Elenco y fecha de estreno del anime

El elenco principal de la serie Fairy Ranmaru incluye a Shougo Sakata como Ranmaru Aoi, Kohsuke Tanabe como Homura Hoterase, Balletta Yutaka como Uruu Seiren, Taichi Kusano como Juka Mutsuoka y Akihiro Hori como Takara Utashiro.

El elenco también incluye a Tetsuei Sumiya como Shirouse Tenrouin, Junpei Morita como Houjou Omamori, Shiori Mikami como Reina, Kasutomi Yamamoto como Bakkun y otros. Según Comic Natalie, el anime de Fairy Ranmaru: Anata no Kokoro Otasuke Shimasu está programado para comenzar a transmitirse en Japón en abril de 2021.

