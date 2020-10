Facundo y Delia García de nuevo ¡SON NOVIOS! Así lo confirmaron

El comediante Facundo y la guapísima Delia García se dejaron ver juntos en sus cuentas de Instagram, dejando claro que de nuevo son novios y están más enamorados que nunca.

En sus redes sociales se presumieron juntos y la verdad es que no sorprendió a nadie ya que en una entrevista, Facundo dejó claro que seguía amando a Delia y no era su ex, sino su futuro.

Facundo y Delia García juntos de nuevo

La pareja ha tenido una relación pública ya que comenzaron a hacer videos para YouTube sobre viajes por México y el mundo. En estos, podíamos ver que los hijos de Facundo se llevan muy bien con Delia.

Seguramente los hijos del comediante extrañaban también a la guapa influencer, tanto como el conductor de “Mi pareja puede”.

Más enamorados que nunca

Supuestamente, Facundo y Delia habían terminado su relación en plena pandemia debido a que tuvieron algunas diferencias mientras pasaban 24/7 la cuarentena pero ahora esto es cosa del pasado.

Cabe destacar que durante este tiempo separados, algunas personas comenzaron a atacar a Delia, criticándola por supuestamente haber dejado a Facundo y también le decían que se colgaba de su fama.

Delia se defendió con uñas y dientes de estos malos comentarios e incluso mostró en sus historias de Instagram uno de los comentarios de un hombre que le decía que no brillará igual sin el comediante a su lado.

Este tipo de comentarios la hizo enfurecer y publicó algunas historias en sus redes respondiéndoles.

¿Crees que hacen una bonita pareja?