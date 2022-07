Facundo vive humillante momento en su regreso a Televisa

Cynthia Urías hizo un comentario que obligó al conductor a abandonar el set de '¡Cuéntamelo ya!'.

Un incómodo momento se vivió en el foro del programa ‘Cuéntamelo Ya!’ luego de que Cynthia Urias humillara vilmente a Facundo en plena transmisión en vivo. El momento ya se hizo viral en redes sociales y ha desatado todo tipo de comentarios entre los cibernautas.

Todo comenzó cuando el conductor llegó al set donde se encontraban Cynthia Urías, Ximena Córdoba, Dalilah Polanco y Carmen Muñoz. A modo de broma, él le cobró a Carmen por un dinero que le prestó cuando ambos trabajaban para TV Azteca y que no le había pagado. Incluso, bromeó con el supuesto veto que Televisa le había impuesto.

“Perdón, disculpen que interrumpa, es que vengo con Carmen. Cuando estábamos en la otra empresa me quedó a deber de la tanda, entonces tuve que sacar mi gafete, fingir que haría un programa aquí... Era persona non grata, pero ya no”, dijo Facundo bromeando.

Aprovechando la ocasión, el conductor promocionó su nuevo programa. Sin embargo, él no se esperaba que Cynthia Urias hiciera un desatinado comentario y asegurara que durante su estancia en TV Azteca no triunfó ni nadie se acordaba de él. “Chale, salí peor. Me voy sin dinero y sin dignidad, cámara”, dijo el conductor antes de abandonar el set.

'¿Cuál es el bueno?', lo nuevo de Televisa

El programa que marca el regreso del conductor a Televisa se estrenará el próximo 25 de julio por la señal del Canal 5.

No obstante, debes de saber que este incómodo momento en realidad fue una divertida e irreverente manera de darle promoción al nuevo proyecto en el que participa. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Facundo regresa a televisa como conductor del programa ‘¿Cuál es el bueno?’.

‘¿Cuál es el bueno?’ se estrena el próximo 25 de julio en punto de las 8PM (Hora CDMX) a través de la señal del Canal 5. De acuerdo a lo revelado por la televisora de San Ángel, el programa ofrecerá un premio de $50 mil pesos a quien use sus habilidades para descubrir al farsante de cada episodio.

Te puede interesar: Galilea Montijo se burla del regreso de Facundo a Televisa

¿Cómo se hizo famoso Facundo?

El conductor saltó a la fama gracias a 'Incognito', un controversial programa nocturno de Televisa.

Facundo inició su carrera artística en 1995 y cinco años más tarde saltó a la fama gracias al programa ‘Toma Libre’ para luego convertirse en un ícono de la televisión nocturna por ‘Incógnito’ y ‘Turnocturno’. Tras un exitoso paso por Televisa, el conductor prueba suerte en FOX y TV Azteca para después regresar a la televisora que lo vio crecer.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales