Facundo se desnuda redes sociales sin importarle la censura por este motivo

El comediante y actor Facundo siempre ha sabido cómo generar polémica en el medio del espectáculo. Así como en el pasado lo lograba a través de su programa de televisión “Incógnito” del 2005, ahora lo sigue haciendo desde el mundo digital.

Después de hacer comentarios polémicos, Facundo vuelve a rozar con las normas de contenido en redes al crear y publicar un video en sus redes en el que ha mostrado su desnudez.

Aunque no se trató de un contenido exclusivo para una cuenta de Only Fans, sino que Facundo se quitó toda la ropa con fines publicitarios, pues estaba anunciando su nueva marca de ropa. A continuación, en La Verdad Noticias te contamos qué es lo que se ve en el vídeo.

El famoso conductor Facundo, quien también es un reconocido locutor de radio y acaba de incursionar en el mundo del podcast, compartió un video en sus redes sociales en los que decidió desnudarse, algo que pocos se atreven a hacer debido a la censura de estos medios digitales.

En el video se ve al comediante desnudo a la orilla de una playa, el objetivo era anunciar su nueva línea de ropa, ya que comenta que no lleva ninguna prenda puesta porque está esperando que llegue su propia merch.

"Me llega mañana y mientras eso sucede no quiero nada, si no me voy a ver cool con estilo prefiero andar encuerado" comentó Facundo en el vídeo.