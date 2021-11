Facundo recuerda duros momentos en una cárcel de Cuba: “me dejaron en un baño”

Esteban Facundo Gómez Bruera mejor conocido como Facundo es considerado uno de los conductores más irreverentes del país, y es que a lo largo de su carrera, el humorista se visto envuelto en grandes escándalos, incluso terminó en la cárcel por más de una vez, como en una prisión de Cuba en donde pasó varias horas.

Fue durante su participación en el programa ‘Faisy Nights’, donde el comediante reveló que en cuatro países ha parado en prisión, esto sin contar las veces que ha enfrentado a las autoridades en México, sin embargo, confesó que su peor experiencia la vivió en la prisión de Cuba.

Anteriormente en La Verdad Noticias te contamos los motivos por los que el conductor renunció a Televisa y a Fox Sports por lo que en esta ocasión te traemos todos los detalles de la detención del humorista en las calles cubanas.

Así pasó Facundo su estancia en la cárcel de Cuba

El ex participante de Big Brother Vip detalló durante el programa que la policía cubana lo detuvo por no contar con los permisos para grabar en dicho país. Y es que, agregó que no quiso tramitar dicho permiso porque quería evitar que le asignaran un guardia que estuviera vigilando lo que filmaba.

Una vez en prisión, las autoridades le informaron que él y su compañero podrían pasar hasta dos décadas en la cárcel. "Nos llevaron… y cuando empezaron a investigar nos dijeron: 'Usted sabe que mentir en una declaración oficial en este país son 20 años de cárcel, usted dijo que venía de turismo si yo le compruebo que viene de prensa se va a quedar aquí guardado”, recordó el conductor.

Por fortuna, el presentador y su compañero pasaron solo un fin de semana en prisión, sin embargo, confesó que la experiencia no fue nada agradable. “Me dejaron en un baño, no sabes lo zurrado que estaba ese baño. Ni siquiera podía sentarme porque estaba todo... estaba parado respirando mie*da, de verdad estuve así parado un fin de semana entero, no podías ni recargarte porque estaba poposeado”, recordó.

¿Quién es la actual pareja de Facundo?

El conductor inició una relación con la diseñadora Delia García.

Tras su divorcio con Esmeralda Palacios con quien tuvo una hija, el presentador inició una relación con Delia García, una diseñadora de moda y ex participante del reality "La Isla". Y es que, aunque el presentador de 42 años se separó de la madre de Mila, éste mantiene buena relación con su hija, incluso, recientemente Facundo recibió una conmovedora despedida en el aeropuerto por parte de la joven.

