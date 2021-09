Facundo recibe una conmovedora despedida en el aeropuerto

Mila, la hija de Facundo, dejó atrás a su familia y emprendió una nueva aventura que podría estarse acercando a tierras extranjeras, por lo cual decidió darle una gran y cariñosa despedida a su padre.

La segunda hija del conductor mexicano partió del país en medio de una conmovedora despedida con su madre, la ex esposa de Facundo, la cual se llevó a cabo en el aeropuerto y ante la mirada de decenas de personas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Esmeralda Palacios, ex esposa del conductor del programa “Incógnito” compartió la foto del último abrazo con su hija, justo antes de que esta subiera al avión.

Esmeralda Palacios habló de la partida

"Hasta pronto .. pequeño cachito de mi vida, hoy cuando pensé y agradecí por la oportunidad que te da la vida y papá de irte a esta aventura, egoístamente siempre quise que te quedaras aquí", comenzó Palacios en su mensaje.

A pesar de la dura partida de Mila, su madre se dijo satisfecha de verla "segura y preparada" para partir, pues "no me quedó duda de que es tu momento y me llena de orgullo verte perseguir y cumplir tus sueños. Estoy contigo a casa paso".

Por otro lado recordó que uno de sus amigos le explicó que este 16 de septiembre es especial por se considerado el Yom Kipur, el día judío del arrepentimiento, cuyo tema central es la expiación y la reconciliación.

Facundo no habló de la situación

Facundo y Mila han tenido una buena relación.

"Yo dejo en manos de Dios y del universo el camino de mi pequeña gran MUJER ! Así que no te pudiste ir un día más cañón Las raíces ya las tienes ahora vuela! Te Amo. Mamá", finalizó ante la esperanza de un mejor futuro.

Por otro lado, Facundo tampoco ha dado versiones sobre esta nueva etapa de la vida de Mila. Sin embargo, el conductor ha repetido en varias ocasiones el cariño y cercanía que mantiene con sus hijos, con quienes comparte continuamente fotos y publicaciones.

