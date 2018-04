Facundo habla sobre su nuevo programa en TV Azteca ‘Mi pareja puede’

Facundo es uno de los presentadores más polémicos de la televisión mexicana, pues su humor ácido y su estilo crudo de comedia le han dado la fama que ahora ha enloquecido a los televidentes.

“Muy bien, la primera semana le estábamos agarrando la onda de cómo eran las dinámicas y con los participantes, y ahora ya estamos como del otro lado; ya lo empiezo a disfrutar más, sobre todo porque ya no estoy pensando tanto en la parte técnica, me concentro en estar 'facundeando', molestando a las parejas y sacándoles información divertida". Comento el conductor quien esta fascinado con el programa.

En varias ocasiones le ha tocado realizado varias grabaciones de hasta 10 horas, para que todo salga a la perfección en su nuevo programa ‘Mi pareja puede’

Bien dicen que del odio al amor hay sólo un paso, y le bastaron unos días a Facundo, de 39 años, para adaptarse a su nueva casa y querer a los "aztecos", como él los llama, pues encontró en la televisora del Ajusco buenos compañeros, un ambiente amigable y familiar.

"En rating nos ha ido increíble, nos ayudó que estábamos después de "Exatlón" y la gente se enganchó con el programa”.

“De pronto me dicen que es raro verme en un programa de concursos y dentro de un foro, la banda espera de mí cosas más callejeras, con más polémica y que tenga más relajo; hay gente que me dice que este programa me queda chico; al final de cuentas, por primera vez estoy tratando de hacer un proyecto que sea para todo tipo de audiencia y eso limita que se vuelva grosero o de doble sentido”

"La verdad es que ya me siento como pez en el agua porque toda mi vida he sido muy curioso y muy '[email protected]#$%', y se trata un poco de eso, de utilizar la información que ellos me dan para hacer bromas”.

El guapo conductor nos ha dejado buenos momentos cuando conducía el programa incógnito por el canal 5.