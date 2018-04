Facundo explota contra Televisa y le manda este mensaje desde TV Azteca

Facundo Gómez ha logrado buena química con TV Azteca, pues terminó su contrato de exclusividad con Televisa y corrió con la competencia, pese a que en algún momento se expresó mal de ellos. La empresa del Ajusco le abrió las puertas y ahora es una de las piezas más importantes.

Es por esto que ya fue confirmado como parte del equipo de Azteca Deportes que dará cobertura al próximo Mundial de futbol en Rusia. Sin embargo, con esta noticia le dio un golpe bajo a Televisa y mandó una cruel indirecta.

Y es que en plena entrevista fue muy claro con sus palabras y pese a que no dijo exactamente el nombre de la televisora de San Ángel varios infirieron lo más obvio.

"¡Qué chido es poder empezar a planear algo con cuatro meses antes, no una semana antes! Y, no sé, me emocioné mucho de poder hacer cosas en Azteca", recalcó Facundo.

Por otra parte ya se mostró más entusiasmado de ponerse la camiseta de la televisora del Ajusco y manifestó su admiración: "Sabían que yo los admiraba porque siempre ponía cosas chicas en Twitter y en Instagram de ellos. De hecho, me llegaron a regañar muchas veces de por qué les tiraba la onda cuando eran la competencia.

Saliendo de La Isla surgió la idea de si hacíamos algo para el Mundial, a lo que yo, pues la neta sí me emocioné mucho porque es la cosa que más emoción me da en mi vida, cubrir un mundial y pues ya me junté con 'el pollo', que es el Director de Azteca Deportes".

Facundo con su nuevo programa "Mi pareja puede"