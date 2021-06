Facundo estalla contra "influencers" que se vendieron al PVEM

Gran revuelo ha causado en la comunidad artística la promoción de un grupo de influencers para votar por el PVEM en las elecciones 2021 y ahora el actor y comediante Facundo, lanzó un fuerte mensaje para los "vendidos".

En La Verdad Noticias te contamos que incluso el INE ha pedido a los famosos retirar el vídeo de sus redes sociales.

El conductor subió unas historias en Instagram en las que comentó el tema, además, aseguró que hace unos años a él le ofrecieron 2 millones de pesos para hacer lo mismo.

Facundo envía mensaje a infuencers

El conductor y comediante estalló contra los influencers que realizaron una campaña propagandística a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y expresó que siente “lástima y asco” por esos hechos.

“Hace unos años en un día de elecciones me habló un partido político para decirme que me daba dos millones de pesos a cambio de dos tuits apoyándolos a ellos. Obviamente dije que no, me parece ridículo aceptar dinero en plena veda electoral porque es ilegal hacer propaganda política, aceptar dinero de un partido tramposo para hacer propaganda y decir que son la opción para México, es tan ridículo que jamás pensaría que alguien va a vender su opinión así”, expresó.

Las redes sociales mostraron su apoyo a las palabras del actor y arremetieron contra los famosos.

¿Qué pasó con el PVEM y los influencers?

Las redes le cayeron encima a estos famosos.

Famosos, influencers, actores y más están haciendo proselitismo a favor del Partido Verde, esto buscando evadir la veda electoral que comenzó desde el 3 de junio y que busca evitar los actos de campaña, propaganda electoral así como gubernamental.

Por lo que la Comisión y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar de las redes sociales dicha campaña, ya que puede influir en los electores a favor de (PVEM).

Ahora con la crítica de Facundo, miles de mexicanos exigen una debida multa a los influencers por venderse al PVEM.

