¿Facundo en riesgo de ser arrestado en Qatar?

Facundo se encuentra en tierras mundialistas como parte de las transiciones con Televisa y promete realizar sus tradicionales ocurrencias, por lo que los fanáticos temen que sea arrestado, ya que las leyes en Qatar son mucho más severas.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Facundo, ha sido parte de varios mundiales, siendo el de Rusia 2018, el único en el que participó con Tv Azteca.

Sin embargo, tras su regreso a Televisa, Facundo será parte de las transmisiones, donde promete dar mucho de qué hablar.

Facundo es parte del Mundial en Qatar 2022

Por medio de sus redes sociales, el conductor Facundo, quién recientemente reveló que su trabajo le ha traído problemas con sus hijas, ha compartido detalles de viaje a Qatar, robándose la atención en las calles al estilo Aladdin.

El conductor se ha mostrado vestido con el tradicional thoub y agal, sin embargo lo que más ha llamado la atención es que en sus fotografías ha posado en una alfombra.

Facundo en Qatar 2022.

Dicha situación podría generarle problemas al conductor, tal como han señalado sus fanáticos, quienes han comentado: “Todavía no empieza el mundial y ya lo van a arrestar”, “Un mundial no es un mundial si Facundo no hiciera nada ilegalmente jajajaja” se lee.

¿Cuál es la edad de Facundo?

¿Cuántos años tiene Facundo?

El conductor de televisión Facundo, nació el 29 de abril de 1978 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 44 años de edad.

Facundo a lo largo de su carrera se ha visto envuelto en diversas polémicas, esto debido a sus ocurrencias y polémicos comentarios.

Sin embargo, los televidentes han aplaudido la decisión de Televisa, de incluir a Facundo en sus transmisiones especiales en Qatar 2022.

