Facundo devastado afirma que quiere volver con Delia García ¡La extraña!

Facundo devastado afirma que quiere volver con Delia García

En entrevista con la famosa periódista Mara Patricia Castañeda, Facundo reveló que quiere regresar con su ex novia Delia García, con quien mantuvo una relación de tres años y medio, y es que no se imagina el futuro sin ella. Además, sus hijos también la extrañan y le piden que regrese con ella.

El conductor, de 42 años, como muy pocas veces, platicó largo y tendido de su noviazgo con la ganadora de la tercera emisión de 'La Isla'.

Facundo extraña a Delia García

Recordemos que, Facundo tuvo un matrimonio estable de 18 años con Esmeralda Palacios y a los 10 meses de su separación, empezó una relación con Delia, misma que llegó a su fin en esta cuarentena.

"Nunca nos peleamos, nos llevábamos muy bien. Yo creo que volveremos en algún momento, como que no le digo mi ex, le digo mi futura", contó el también productor.

Y aunque continúan en comunicación y afirma que él y Delia, de 30 años, son como mejores amigos:

"Yo estoy muy enamorado y creo que ella también"

"A mí me encantaba estar con ella, me divertía mucho, pero de verdad dejé toda mi vida como por estar con ella, no es reclamo... llegó un momento en el que los dos dijimos se nos está yendo la vida en esta relación, separémonos un rato", explicó.

Delia y Facundo hacian videos para Youtube

"Se llevaba muy chido con mis hijos, mi hija grande es como muy afín a Delia... creo que a ellos también les entristeció y me dicen ¿ya pá, vas a volver con Delia?", agregó el conductor de 'Mi pareja puede' en torno a la relación de su ex con sus tres hijos.

¿Crees que Facundo hace bonita pareja con Delia García? Ella podría ser el amor de su vida.