¿Facundo arremete contra Tv Azteca? Esto dice de su paso por la televisora

Facundo fue el invitado especial del programa “Faisy Nights” y reveló que tras su paso por Tv Azteca, ahora recibe un mejor trato y sueldo en Televisa, de igual forma se sinceró sobre cómo fue trabajar en la televisora del Ajusco.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que trás varios años en Televisa, el conductor Facundo decidió probar suerte en Tv Azteca, donde ingresó para ser el titular del programa “Mi pareja puede”.

Aunque asegura que fue una gran experiencia formar parte de Tv Azteca, esta de regreso en la televisora con la que comenzó su carrera y revela cómo se dió.

Después de varios años en Tv Azteca siendo el titular de varios programas, Facundo habló de su salida de la televisora, la cual ha originado que en Televisa le paguen mejor.

"No sabes cómo fui explotado cuando era morro aquí (Televisa) hasta que me fui y luego ya regresé y ahora sí hasta camerino tengo” dijo.

Aunque asegura que le fue muy bien en Tv Azteca, relató porque decidió regresar a Televisa: "Es que la clave es decir: 'yo aquí estoy de pelos, yo aquí estoy poca madr*', en realidad no estaba.

De igual forma dio a conocer que durante su participación en “Faisy Nights” se encontró con Lalo Suárez, quien lo invitó a ser el conductor de un nuevo proyecto:

“Entonces en ese momento yo les dije (a TV Azteca): 'oigan me están ofreciendo...', pero nadie me contestó, mi mensaje quedó en visto, y entonces vine a hacer el piloto gracias a que me descubrieron en este programa", aseguró.

‘¿Cuál es el bueno?’ con Facundo

Nuevo programa de Facundo en Televisa.

El conductor Facundo regresó a Televisa con el programa de concursos ‘¿Cuál es el bueno?’ junto a Mariana Echeverría.

Este nuevo programa familiar, trata de descubrir quién es el farsante de tres participantes que suben al escenario.

“Suben al escenario con un supuesto talento, oficio o una característica personal. Dos mienten y solo uno dice la verdad, solo uno es el bueno”.

El regreso de Facundo a Televisa, ha sido muy polémico, ya que trás su salida de la televisora, dio una serie de declaraciones en contra.

