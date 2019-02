¡Facundo a la cárcel!

Al parecer la separación de Facundo y su ex esposa, Esmeralda Palacios, no quedó en los mejores términos, pues según un portal de noticias, la ex mujer del conductor acudió a un juzgado para denunciar la actitud irresponsable del padre de sus hijos.

Según el medio de información, si la denuncia procede, Facundo enfrentaría graves consecuencias, pues recibiría sanciones monetarias debido a que tiene varios meses sin pagar la manutención de sus tres hijos.

La sanción más grave que podría recibir el conductor de televisión podría ser incluso la cárcel, debido al incumplimiento de la pensión acordada para sus hijos, con una sanción de 3 meses a un año en prisión.

Hasta el momento Facundo no se ha pronunciado al respecto.