Fabiola Martínez confesó que tuvo un romance con Américo Garza ¡Escándalo!

Karla Panini la ex "Lavandera", se ha convertido en tendencia en las redes sociales tras la traición que le hizo a su mejor amiga, la fallecida actriz Karla Luna. Por lo que ahora ha surgido un nuevo escándalo, luego de que un canal de YouTube diera a conocer que el karma le ha llegado a la comediante.

Desde que se dio a conocer que Américo Garza tuvo un desliz con una guapa conductora de Televisa Monterrey, la atractiva mujer ha causado alboroto en las redes sociales, por lo que la presentadora decidió romper el silencio y confesar lo que sucedió hace algunos años.

A través de una entrevista para una revista de espectáculos, Fabiola Martínez reveló que sí tuvo una relación íntima con el marido de Panini hace algún tiempo, incluso la conductora de la televisión aseguró que la comediante sabía de la existencia del romance que hubo entre ella y Garza.

El romance de Américo Garza y la conductora

La revista TVNotas dio a conocer que Martínez empezó un romance con Garza durante el año de 2015, debido que en aquel entonces la presentadora de la pantalla chica tenía problemas en su matrimonio.

En ese tiempo se había especulado que Garza tenía un romance con la comediante, por lo que la fallecida actriz Luna prefirió terminar la amistad con su compañera de trabajo, pues a pesar del tiempo que duró el proyecto de "Las Lavanderas" llegó a su fin.

La conductora mencionó que entre ella y el empresario solo hubo una aventura, ya que Martínez no tenía la intención de tener una relación seria con Garza, pues ambos acordaron terminar el romance cuando haya terminado la última gira de Luna y Panini. Pero aún se seguían frecuentando, debido a que coincidieron en el mismo gimnasio.

Fabiola Martínez le confesó a Panini la traición

La conductora de Televisa mencionó en la entrevista que estaba harta de las situaciones bochornosas que le hacía el empresario, por lo que decidió buscar a la ex "Lavandera" para decirle lo que estaba sucediendo; esto ocurrió a mediados del 2016.

Martínez le enseñó los mensajes de texto que ella y Garza se enviaban, por lo que Panini comenzó a llorar y aseguró que la presentadora era la prueba que Dios le mandó. Pero a pesar de saber de la traición del empresario, la actriz decidió perdonarlo con la única condición de que él se casara con ella.

La presentadora también reveló que aquel escándalo lo sabía Karla Luna, pero prefirió no decir nada y evitar exponer a su ex compañera de las burlas, pues no quería causar el daño que un día ella recibió por parte de la comediante y su ex esposo.

Foto: Instagram.